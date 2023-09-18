川普受訪首次承認：推翻大選結果是我的決定

被控推翻2020大選結果未遂的前總統川普17日首次公開承認推翻大選是他的決定，但受訪時拒絕討論2020年1月6日發生的事。圖為2020年1月6日當天，還穿著大衣的川普總統剛從白宮外，千餘名支持者的聚會裡回到白宮。(美聯社)

前總統川普 接受17日播出的國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，2020年大選結束後不久便收到許多人提供建議，但聲稱川普贏得大選、但要推翻大選結果則是「我的決定」，「我也聽了某些人的意見」，但「並不尊重(這些意見)」。

這是川普首次明確公開表示，推翻大選結果是他個人的決定。

川普企圖推翻2020年大選結果而遭特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴，起訴書直指川普完全知道核心幕僚提供的選舉陰謀論根本毫無根據，卻照樣大肆傳播，這些行為構成共謀犯罪。

川普接受「面對新聞界」主持人克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)訪問時說：「我聽取不同人的意見，然後整合起來，發現選舉被人動了手腳。」他指出：「你知道我聽誰的嗎？我聽我自己的。我目睹事實的發生。」

對於律師告知輸掉大選，川普說，他並沒有採納律師團建議，因為看不起這些律師。他說，雖然聘請這些律師，但以前從未見過面，只憑別人介紹就採用，結果發現受聘律師根本是「紅皮藍骨」(RINO，即表面上是共和黨 人)，要不然就是表現普通。

是否看暴亂轉播 仍拒答

在訪問中，川普多次被問到2021年1月6日國會暴亂發生當時有沒有觀看電視實況轉播，但始終拒絕回答。他表示，以後會在適當的時間說明。這段訪問是14日在川普位於新澤西州的高爾夫球俱樂部錄製的。

前任川普助理曾說，國會暴亂發生時，川普獨自跑到橢圓形辦公室外的房間看電視轉播，有時候還會倒轉、重覆觀看某些片段。

批佛州墮胎 令 但不表態

對於共和黨初選中首號對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，川普在訪問中則表示，德桑提斯簽署禁止妊娠六周以上墮胎的法令是「很糟糕的事情」、「很糟糕的錯誤」。

自從2022年11月宣布參選2024年總統選舉以來，川普並沒有發表墮胎政策，對於墮胎議題的討論則顯則越來越不自在。