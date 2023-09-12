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被控密謀推翻2020大選案 川普聲請承審法官迴避

中央社／華盛頓11日電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

前總統川普今天向法院提出動議，要求承審他被控密謀推翻2020年大選結果一案的法官坦雅裘特康（Tanya Chutkan）予以迴避。

川普的律師團在法院文件中指出，聯邦地區法院法官裘特康應該予以迴避，因為她過去對前總統川普的言論具有偏見。

律師團表示：「裘特康在處理其他案件時，曾表示應該要起訴並監禁川普。」、「法官在本案開始前，未經正當程序便作出此類陳述，在本質上並不恰當。」

法律專家表示，這項不尋常的動議不太可能會成功，因為這需要裘特康本人自願同意迴避。

川普被控密謀推翻2020年大選敗選結果，裘特康上月將此案開審時間訂於2024年3月4日。

川普8月在華盛頓出庭時，對所有指控概不認罪。民調顯示，川普目前在共和黨2024年大選候選人提名戰中一馬當先。

在要求裘特康迴避的動議中，川普的律師團援引2021年1月6日川普支持者硬闖國會大廈一案，裘特康在量刑聽審會對參與暴力者所作的評述。

2022年10月，一名女性被告因參與攻擊國會聯席會議而被判刑，裘特康將這起事件描述為「完全是企圖以暴力推翻政府」。

裘特康又說，這名被告因「盲目效忠一個人，受其激勵犯案，順帶一提，此人至今仍逍遙法外」。這番話顯然是將矛頭對準川普。

川普的律師團說：「裘特康這番言論表明，她在本案之前就已得出結論，認為川普總統比她判刑的被告更應受刑坐牢。」 

川普 民調 共和黨

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