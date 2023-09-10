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川普2016「贏的路徑」 CNN：2024恐重現

編譯潘勛／綜合9日電
分析指出，在2016年大選助川普贏得大選的選民，2024年可能再一次把他送進白宮。圖為川普在南達科他州造勢，轉身向在場的支持者致意。(路透)
分析指出，在2016年大選助川普贏得大選的選民，2024年可能再一次把他送進白宮。圖為川普在南達科他州造勢，轉身向在場的支持者致意。(路透)

有線電視新聞網(CNN)政治分析師恩騰(Harry Enten)9日警告，雖然拜登總統跟共和黨最可能提名的前總統川普一樣不討喜，但選民結構類似2016年，當前民調指出，既不喜歡拜登又不喜歡川普的選民當中，川普都以個位數得票優勢領先拜登，可能會在2024年再次把川普送進白宮。

恩騰表示，各項民調結果均顯示，共和黨最可能推出的總統候選人是川普；川普跟拜登支持率一樣爛，在CNN最新民調中，他在註冊選民中只取35%支持，基本跟拜登的36%一樣。

喜歡川普的人看好他壓過拜登者逾90個百分點，與喜歡的拜登人看好他打敗川普的程度一樣。

如此意味決定大選的是29%兩邊都不支持的選民；這29%當中，有9%對任一人看法都未定，但20%可確定兩人都討厭。

分析指出，在2016年大選助川普贏得大選的選民，2024年可能再一次把他送進白宮...
分析指出，在2016年大選助川普贏得大選的選民，2024年可能再一次把他送進白宮。圖為川普在南達科他州造勢，台下的支持者舉牌助威。(美聯社)

這一點看來像2016年，近20%選民既不喜歡民主黨的喜萊莉‧柯林頓，也不喜歡川普，但最後川普在這群人中多贏了17個百分點，拿下整個選舉。

在CNN最新民調，川普在29%對兩人都無好感的受訪者當中，領先拜登達7個百分點。重要的是這群人當中，21%表示，拜登再次對決川普，他們誰都不投票支持。

7個百分點太小，仍在誤差值內，無法佐證什麼。但是在另兩項調查這群人的民調，也就是昆尼別克大學(Quinnipiac University)、紐約時報與錫耶納學院(The New York Times/Siena College)民調，也都發現川普取得個位數百分點的優勢，很多選民表示，他們不打算投票給兩黨可能提名人。

總計起來有個很清楚的訊號。很多不喜歡拜登的人，是依他的對手來打量他的，他們或許也不喜歡拜登的對手，但認為對手沒那麼討厭。此外，很多這類選民不願表態他們的選擇，或者說乾脆投別人，甚至誰都不投。

假如這種趨勢持續下去，拜登靠著共和黨2024年提名人比他爛而當選的想法，就會出大麻煩。

恩騰表示，離2024年選舉還有14個月，事態可能改變，也經常改變，拜登面臨海一般讓他值得大傷腦筋的民調數據，唯一的好消息，就是寄望於這14個月能扭轉局面。

拜登 川普 民調

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