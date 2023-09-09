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控川普財產灌水數十億 紐約州檢察長要求罰2.5億元

編譯潘勛／綜合9日電
紐約州檢察長詹樂霞(前)8日表示，前總統川普虛膨自己財富來騙人。(路透)
紐約州檢察長詹樂霞(前)8日表示，前總統川普虛膨自己財富來騙人。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)8日表示，前總統川普虛膨自己財富來騙人，可能到比先前認定還要高；詹樂霞對川普、家族事業提出民事訴訟，目前準備審理中，指責川普的膨風程度，是詹樂霞最新一擊；川普的律師團六分鐘後馬上反擊，要求法官駁回全案。

路透(Reuters)報導，詹樂霞向紐約州曼哈頓地方法院呈遞法律文件，表示她的估價及會計專家認為，在十年期間，川普不實膨脹他的淨值，數目在19億到36億元之間。詹樂霞上周根據她稱為「不爭」的證據說，川普同一期間的淨值，只在8億1200萬元到22億3000萬元之間；但川普不服詹樂霞的證據。

詹樂霞表示「堆積如山的證據」指出，川普與其同夥謊報他的資產及淨值，以取得更好的貸款及保險條件；川普財力聲明不實案件10月2日開審，詹樂霞要求裁罰2億5000萬元，另禁止川普、川普的兩個兒子小唐諾及艾力克當川普國際集團(Trump Organization)的代表人。

川普的律師團表示，川普值數十億元是「毋庸置疑」的事，而且，凡是周轉、保險川普企業帝國的公司，川普都替他們賺進「數量可觀的錢」。律師們主張，「沒有詐欺，沒有被害人」。

律師們另主張，法律的限禁條款，不准詹樂霞那麼說，同時譴責州檢察長為「誹謗、貶低、中傷川普總統及其整個家族，拿著投機式的訴訟來取得政治好處」。

本案的審理法官恩格隆(Arthur Engoron)排定9月22日聽審兩方申請簡易裁決的動議；他的判決可望縮小全案的範圍，假如川普一方獲勝，就不必審判。如果要審，恐怕要到聖誕節才能進行。

詹樂霞的民事訴訟與另四起刑事起訴川普無關。她主張川普高估他的幾項房地產價值，包括佛州的海湖莊園，以及曼哈頓城中川普大樓的頂樓的樓中樓建築。詹樂霞援引她請的專家表示，由2014到2019年間，川普每年虛膨自己身價35億到36億元之間。

川普 紐約州 曼哈頓

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