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喬州大選案 川普想轉到聯邦法院…路透分析2好處

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

前總統川普企圖推翻2020年敗選結果而遭喬治亞州大陪審團犯罪起訴，根據川普辯護律師薩多(Steven Sadow)7日遞交法院的動議，川普要求改由聯邦法院審理此案；路透報導分析，如果改由聯邦法院審理，對川普可能較為有利。

喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)上個月公布起訴書後，與川普一同遭起訴的18名被告之一、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)便提出移交聯邦法院審理的要求。包括川普在內的所有被告均辯稱無罪。

路透報導，如果改由聯邦法院審理，陪審團成員的政治背景將比喬州陪審團更為多元化，因為富爾頓郡是民主黨票倉。在聯邦法院接受審判時，川普可以主張由於遭控犯行發生於擔任元首期間，因此享有總統豁免權。不過，涉及喬州州法的部分，川普在訴訟中還是要面對威利斯。

對於包括梅杜斯在內等被告要求移交聯邦法院審理的動議，喬州北區聯邦區域法院法官瓊斯(Steve Jones)未來幾周將做出裁決。

威利斯原本的目標是，讓包括川普在內的19名被告一同受審，開庭日期最快排在10月。川普辯護律師提出移交聯邦法院審理的請求，讓這起原本就相當複雜的犯罪起訴難度進一步提高。

如果梅杜斯等人要求改到聯邦法院受審的策略奏效，可能讓法官裁定所有被告一併改由聯邦法院共同受審。

兩名被告川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)、前川普競選團隊律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)要求10月23日開審，6日獲得主審法官富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)准許。至於其他被告是否也將於同一天開審，麥卡菲尚未決定。

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