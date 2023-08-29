川普爭取延審失敗 涉推翻大選案 明年「超級星期二」前開審

川普被控共謀推翻2020年大選結果案，法官裁定明年3月4日開審，圖為川普(右一)本月初出庭的法庭速描。(美聯社)

華府特區 美國聯邦地區法院法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)28日在程序聽審中，駁回前總統川普 辯護律師團提出延至2026年4月開審的要求，裁定川普遭控推翻2020年大選結果案將於2024年3月4日開審。

美聯社分析，2024年3月4日開審日期，將讓此案受到高度矚目，因為剛好落在初選重頭戲「超級星期二」(Super Tuesday)前一天。多項民調顯示，川普在共和黨總統初選的支持度遙遙領先。

對於裘特康裁定的開審日期，川普28日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「我將上訴。」川普貼文當中並未說明如何上訴或何時上訴。

代表川普的律師28日到華府聯邦地區法院出席審前聽證會。(路透)

不過，法律專家說，法院對訴訟做出裁決之前，庭訊行程的安排並不是被告能夠提出上訴的理由。

聯邦檢察官史密斯(Jack Smith)原本建議開審日期為2024年1月2日，川普辯護律師團向法院主張，檢方提供證據資料極為龐大，需要時間準備，希望延至2026年開審，等於是2024年大選過後一年多。但裘特康只同意將開審日期推遲兩個月。她說：「對於這起事件，社會大眾有權看到迅速、有效的結果。」

裘特康在聽審中說，敲定開審日期與被告的個人或專業並無關係。

對於法官裁定的開審日期，川普辯護律師勞洛(John Lauro)28日在聽審當中雖然顯得頗為不悅，但表示會遵守法官的安排。

史密斯調查團隊提供的大量檔案是由勞洛負責接收，根據美聯社報導，所有文件與資料累計約有1200萬頁，而且這起案件在美國歷史上並無前例，涉及複雜的法律問題，辯護律師團需要投入大量時間研究。

勞洛說：「從法律角度來看，這是美國史上最特殊的起訴案之一。」他表示，要查看「堆積如山」的證據資料是非常龐大的挑戰。

聯邦檢察官賈斯登(Molly Gaston)則說，社會大眾非常期盼案件能夠進入開審，檢方提供證據的重點被告陣營其實早就知道。她說，川普遭到起訴的罪名就是企圖推翻選舉，剝奪數百萬選民的投票 結果。