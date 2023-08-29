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梅杜斯要求喬州案移交聯邦法院審理 川普訂9月6日過堂

編譯陳韻涵／綜合28日電
被控干預喬州選舉案的前白宮幕僚長梅杜斯，要求全案由喬州法院改到聯邦法院審理。(Getty Images)
被控干預喬州選舉案的前白宮幕僚長梅杜斯，要求全案由喬州法院改到聯邦法院審理。(Getty Images)

白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)28日以證人身分出席法院聽證會，要求喬治亞州圖謀推翻2020年大選的案件改在聯邦法院審理，法官聽取了兩造辯論；梅杜斯也聲稱安排會面與致電喬州官員詢問選舉舞弊是他當時的「職責」，考驗檢方的起訴策略；前總統川普和18名被告訂9月6日依序過堂，川普排在第一順位。

梅杜斯28日否認喬州案件的兩項指控，檢方指控他參與違法陰謀，試圖推翻2020年大選。 

梅杜斯尋求在聯邦法院審理此案而不是州法院，為達此目的，他出席作證時供稱，從未指使白宮職員麥金蒂(John McEntee)起草備忘錄給前副總統潘斯，對如何延後認證選舉結果下指導棋。

梅杜斯說：「面臨起訴讓我很訝異，我沒有指使麥金蒂做這件事。」

檢方指控梅杜斯傳簡訊給喬州檢察長秘書華生(Frances Watson)，梅杜斯也否認，並表示他認為簡訊是傳給幕僚長秘書福克斯(Jordan Fuchs)。

富爾頓郡地區檢察官威利斯(Fani Willis)利用專門對付組織犯罪的「勒索及貪污組織犯罪法」(RICO)來指控川普、梅杜斯及另17名共同被告。

儘管梅杜斯以職責所在駁斥指控，但威利斯稱梅杜斯的行為存在政治動機，且並非他的職務。

喬州北區聯邦區域法院法官瓊斯(Steve Jones)28日結束聆審，且未立刻就梅杜斯提出的動議做出裁決。

聆審期間，梅杜斯多次被問到2020年11月川普落選後，與選舉調查相關的工作是否超出白宮官員的職務範疇圍；對此，梅杜斯回答沒有。

梅杜斯表示，他2021年1月2日安排川普、川普律師和負責監督選舉的喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)電話會議，這是他「服務美國總統」工作的一環，且川普至少兩次指示他這麼做。

梅杜斯還說，2020年12月造訪家人時，特地到亞特蘭大郊區一郡觀摩選票審計，並會晤喬州州務卿辦公室和喬州調查局的官員，後者形容審計為專業工作，而該審計並未發現選舉舞弊的證據。

川普及18名被告9月6日將在喬州法院接受提訊，屆時他們會被告知正式起訴罪名，並被問道是否認罪。

川普提訊，排在所有被告的第一順位，提訊9時30分開始，每人安排15分鐘，接著依序為川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、川普競選團隊前律師伊士曼(John Eastman)、川普競選團隊前訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)，以及梅杜斯等人，而喬州科菲郡(Coffee County)選務主管漢普頓(Misty Hampton)殿後。

川普 喬州 白宮

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