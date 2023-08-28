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起訴愈多支持率愈高？川普踢鐵板 ABC民調49%認為他應停止競選

編譯俞仲慈／綜合27日電
一項最新民調顯示，半數選民認為川普應停止競選，支持度似有所鬆動。圖為支持川普2024的一派人與認為川普應該坐牢的一派，24日在喬州法院前較力。(美聯社)
一項最新民調顯示，半數選民認為川普應停止競選，支持度似有所鬆動。圖為支持川普2024的一派人與認為川普應該坐牢的一派，24日在喬州法院前較力。(美聯社)

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)和艾普索斯(Ipsos)聯合民調顯示，前總統川普第四次遭檢方起訴後，支持度已未如之前三次遭起訴時有所提升；外界質疑，川普官司纏身，已經讓支持者動搖，恐成為未來競選的絆腳石。

據了解，本月稍早，川普參加阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)一場共和黨晚宴時，向在場人士吹噓：「只要他們起訴，我們的民調就會大幅上升，我們只需要再一份起訴書，即可終結這場選舉，只要再一份起訴書，選舉就結束了。」

然而在8月15日至17日、也就是川普第四次遭起訴後進行的民調，卻未如川普個人所預期：起訴愈多、支持度愈高。

前總統川普在喬州法院到案後，當天就有同情者加強捐款，不到24小時就籌到700多萬...
前總統川普在喬州法院到案後，當天就有同情者加強捐款，不到24小時就籌到700多萬，顯示影響力未減。(美聯社)

根據最新民調，20%共和黨人認為川普應該暫停競選活動、15%贊成川普應該為操控喬治亞州選舉結果受到指控，同時川普全國性支持度為31%、不支持度為55%，和之前公布的民調相比，基本上沒有太大變化。

與此同時，根據FiveThirty Eight民調，截至目前為止，川普黨內支持度依然領先，而且和第二名的佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)有近40個百分點的差距。

根據美國廣播公司/艾普索斯在本月初進行的民調，有49%受訪者認為川普應該暫停競選活動，但是最新民調卻有50%受訪者如此認為，但也有約三分之一國人認為川普不應該暫停競選活動，其餘尚未決定。

過去數個月來，共和黨內反川普陣營即預言官司纏身，將是川普參選2024的一大包袱，偏偏前幾次起訴卻讓川普撿到政治紅利，吃到民調甜頭，但如今起訴的政治效益遞減。

前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)的顧問杜海姆(Mike DuHaime)在最新民調公布前即預測：「所有官司帶來的一切後果，會持續造成川普的壓力，儘管他現在應付自如，但我真心認為，最終所有壓力全部會倒在他身上。」

另一方面，拜登總統的聲勢也未見起色，根據本月初一項民調，33%受訪者表示支持拜登，但是最新民調，拜登支持度降至31%，幾乎和川普不相上下。

川普 民調 拜登

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