川普黨內民調大幅領先 除非坐牢、健康出狀況 很難被取代

共和黨內不少人擔心川普受審判罪，全面衝擊共和黨選情，仍在尋找可以取代川普的人選，但川普抵死不退，非他莫屬。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)分析，距離正式初選還有四個月，前總統川普 黨內民調勢如破竹，但難道沒有什麼能夠阻擋官司纏身的川普第三次成為共和黨 總統候選人嗎？

川普選擇不出席共和黨初選辯論的賭注大獲全勝，他的支持率不僅未下跌，出席辯論的八名參選人中，僅兩人舉手表示，若他遭定刑事重罪，不會再挺他。

辯論落幕24小時內，川普的對手試圖利用辯論的餘波效應，川普則飛往亞特蘭大自首並拍下監獄照，隨後出席募款活動，並睽違兩年回歸「X平台」(前身為『推特』Twitter)發文。

目前看來，能有效擋住77歲川普的只有牢獄之災和健康因素等未預期狀況，而非目前的共和黨參選人。

南卡羅來納州 共和黨活躍人士布林格爾森(Jordan Bryngelson)自詡保持中立，但仍認為川普無可匹敵。他說：「川普有種特殊能力，能接受並利用最消極的狀況，每當對手攻擊他，他就變得更強。」

距離愛阿華州初選還有四個多月，川普最大的敵人可能是自己，或被對手找出破綻；民調顯示，川普支持率遙遙領先，但選民也有意願考慮其他人。

愛州共和黨郡主席甄妮塔‧麥克納爾帝(Jeanita McNulty)說：「任何事情都有可能發生。」

但麥克納爾帝認為，沒有人傷害川普，川普陣營在辯論當晚釋出他接受「福斯新聞」前當家主播卡爾森(Tucker Carlson)的訪談內容，其中稱政府對他的刑事起訴，只會鼓舞草根選民。

麥克納爾帝不擔心川普遭起訴會傷害選情，反而是「選民可預見，發生在前總統身上的事，也可能發生在任何人身上」。

幕僚透露，川普本周將出席募款活動並接受媒體採訪，預計9月造訪愛州、新罕布夏州和南卡州，可能不只一次以拉抬聲勢。

許多人推測，川普可能繼續缺席9月下旬的下一場辯論，但愛州共和黨主席考夫曼(Jeff Kaufmann)表示，預期川普將參加共和黨全國委員會(RNC)核准的辯論，尤其是依傳統在1月15日的愛州黨團會議之前舉行的那一場。

考夫曼表示，「川普知道，不能將拿下愛州視為理所當然。」