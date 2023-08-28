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川普黨內民調大幅領先 除非坐牢、健康出狀況 很難被取代

編譯陳韻涵／綜合27日電
共和黨內不少人擔心川普受審判罪，全面衝擊共和黨選情，仍在尋找可以取代川普的人選，但川普抵死不退，非他莫屬。(美聯社)
共和黨內不少人擔心川普受審判罪，全面衝擊共和黨選情，仍在尋找可以取代川普的人選，但川普抵死不退，非他莫屬。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)分析，距離正式初選還有四個月，前總統川普黨內民調勢如破竹，但難道沒有什麼能夠阻擋官司纏身的川普第三次成為共和黨總統候選人嗎？ 

川普選擇不出席共和黨初選辯論的賭注大獲全勝，他的支持率不僅未下跌，出席辯論的八名參選人中，僅兩人舉手表示，若他遭定刑事重罪，不會再挺他。

辯論落幕24小時內，川普的對手試圖利用辯論的餘波效應，川普則飛往亞特蘭大自首並拍下監獄照，隨後出席募款活動，並睽違兩年回歸「X平台」(前身為『推特』Twitter)發文。

目前看來，能有效擋住77歲川普的只有牢獄之災和健康因素等未預期狀況，而非目前的共和黨參選人。

南卡羅來納州共和黨活躍人士布林格爾森(Jordan Bryngelson)自詡保持中立，但仍認為川普無可匹敵。他說：「川普有種特殊能力，能接受並利用最消極的狀況，每當對手攻擊他，他就變得更強。」

距離愛阿華州初選還有四個多月，川普最大的敵人可能是自己，或被對手找出破綻；民調顯示，川普支持率遙遙領先，但選民也有意願考慮其他人。

愛州共和黨郡主席甄妮塔‧麥克納爾帝(Jeanita McNulty)說：「任何事情都有可能發生。」

但麥克納爾帝認為，沒有人傷害川普，川普陣營在辯論當晚釋出他接受「福斯新聞」前當家主播卡爾森(Tucker Carlson)的訪談內容，其中稱政府對他的刑事起訴，只會鼓舞草根選民。

麥克納爾帝不擔心川普遭起訴會傷害選情，反而是「選民可預見，發生在前總統身上的事，也可能發生在任何人身上」。

幕僚透露，川普本周將出席募款活動並接受媒體採訪，預計9月造訪愛州、新罕布夏州和南卡州，可能不只一次以拉抬聲勢。

許多人推測，川普可能繼續缺席9月下旬的下一場辯論，但愛州共和黨主席考夫曼(Jeff Kaufmann)表示，預期川普將參加共和黨全國委員會(RNC)核准的辯論，尤其是依傳統在1月15日的愛州黨團會議之前舉行的那一場。

考夫曼表示，「川普知道，不能將拿下愛州視為理所當然。」

川普 共和黨 南卡羅來納州

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