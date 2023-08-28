川普就是流量 拍完監獄照籌到710萬元 1天募得418萬

圖為熱賣的川普監獄照T恤。(路透)

對前總統川普 而言，他應喬治亞州傳票，到富爾頓郡(Fulton County)監獄 報到拍監獄照，真是值了；其競選陣營表示，自24日以來，他已籌到710萬元，單是25日一天就募到418萬元，打破個人單日吸金紀錄。

美聯社報導，創紀錄的吸金顯示，川普的官司災難，有辦法變成募款恩物，幫他打選戰，即便他政治運作面已花了幾千萬元替他辯護，也是一樣。川普被控的罪名愈堆愈高，也無法動搖他在共和黨總統初選的地位，在民調裡，他以30到50個百分點擊敗對手，是司空見慣的事。

政治新聞網站Politico報導，川普陣營向來是靠線上商店販賣川普商品來籌款。自從川普接受拘留之後，其競選陣營開始銷售有監獄照的襯衫、海報、保險槓貼紙、啤酒冷卻瓶套、馬克杯；商品上都有「永不投降！」(NEVER SURRENDER!)字樣，售價範圍在12到34元。

圖為熱賣的川普監獄照馬克杯。(路透)

24日晚間，川普由亞特蘭大市飛回新澤西州 貝明斯特(Bedminster)途中，便發出兩年多以來第一則推文，指引支持者到他的網站；網站的登錄頁便有監獄照，另要求支持者「值此我國歷史黑暗一章，出力一下，把彎腰駝背的拜登由白宮趕出去，拯救美國」。

這波募款大潮顯示，川普有辦法把自己四宗遭起訴案麻痺掉，轉化成競選現金，以及號召死忠支持者。

川普選戰發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)表示，由購買川普商品，到不用催促就捐的款項，都扶搖直上，尤其是在川普發推文之後。這些新來的贊助，讓過去三周選戰募款總額充實了近2000萬元。

非政治組織也試著用川普監獄照大發利市。例如知名運動及流行文化商品網站Barstool Sports，就靠著販賣自己的川普監獄照T恤，每件32元。