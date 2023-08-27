監獄照吸睛又吸金 川普喬州到案後秒出「周邊商品」 710萬募款湧入

美國前總統川普24日抵達喬州亞特蘭大機場。（美聯社）

遭起訴的美國前總統川普 24日赴喬治亞州到案，留下歷史性監獄 照，不過美聯社引述川普競選團隊表示，自當日起募得的金額已達710萬美元，顯示川普的刑事問題可能成為募款催化劑。

川普因疑涉圖謀推翻在喬州 的2020年大選結果，已赴當地富爾頓郡監獄到案，而川普發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，光是到案隔天的25日，競選團隊就募得418萬美元，創下目前單日募款新高。

川普政治團隊雖為捍衛川普，也花了數千萬美元，川普本人亦表示當日到案是「糟糕經驗」，拍監獄照令他「不舒服」，團隊仍立即把握住案件的吸金能力。

川普競選團隊很快就釋出監獄照周邊商品。史帝芬．張表示，購買周邊和自發捐款的貢獻，在川普於原名推特的「X」平台上以監獄照推文後激增。

史帝芬．張並說，新一波捐款使近3周募款達近2000萬美元。8月初，川普亦曾因企圖干預大選結果遭起訴。

但川普政治團隊已就他4次被起訴的法律攻防，花費數千萬美元律師費。競選財務資料指出，川普2度遭起訴的今年上半年，募得5300多萬美元，但自2021年1月，川普團隊已向逾百律師和法律事務所至少共支付5900萬美元。

川普的黨內民調成績尚未受諸多控罪影響，大幅領先對手。