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T恤、馬克杯、搖頭娃娃…川普「監獄照商品」熱賣

編譯高詣軒／綜合26日電
川普的監獄檔案照公布後，載有這張照片的商品頓時熱銷，圖為洛杉磯一家商店趕製川普監獄照T恤。(路透)
川普的監獄檔案照公布後，載有這張照片的商品頓時熱銷，圖為洛杉磯一家商店趕製川普監獄照T恤。(路透)

美國喬治亞州法院24日公布前總統川普投案時拍下的歷史性監獄照，無論其支持者、競選團隊經理或政敵，都紛紛將其印在T恤、小酒杯、馬克杯、海報甚至搖頭娃娃。路透25日報導認為，這反映美國的消費主義風氣以及國內政治的分裂。

川普因喬州十多項重罪指控被逮捕，這是他涉嫌企圖非法推翻2020年總統大選該州計票結果衍生的刑事案件一環。監獄照中的川普身穿海軍藍西裝、繫著紅領帶，頭髮閃爍光澤，緊皺雙眉盯著鏡頭。

川普的監獄檔案照公布後，載有這張照片的商品頓時熱銷，圖為洛杉磯一家商店陳列的川普...
川普的監獄檔案照公布後，載有這張照片的商品頓時熱銷，圖為洛杉磯一家商店陳列的川普監獄照T恤。(路透)

川粉和競選團隊欣然接受這張監獄照，由於川普主張他所受的指控都出於政治動機，粉絲們也團結力挺。川普的拯救美國募款委員會正在販售「永不投降！」系列商品，包括每件34元印有川普監獄照的T恤、兩個15元的飲料架、每個25元的咖啡杯。川普兒子小唐納也正賣力推銷「釋放川普」監獄照系列T恤與海報。

共和黨人士組成的知名反川團體「林肯計畫」照樣趕上這波熱潮，正趕售印有川普監獄照的玻璃小酒杯，杯上還寫著「有種放馬過來」(FAFO)，而這是「川黑」間的團結口號。

在網路上廉價出售川普監獄照商品的「林肯計畫」共同創辦人威爾森，25日在X平台(前推特)挑釁川普競選團隊，叫團隊對他提告。威爾森說，川普支持者肯定認為監獄照是具影響力的影像，反對川普者亦復如此。

部分策士預估，這張照片可能替川普募得鉅款。愛阿華州共和黨籍總統選戰資深經理科契爾直言，到頭來競選團隊竟要慶祝川普因多項刑事指控被起訴。這有點悲哀，但美國政治就是如此。

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