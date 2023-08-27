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川普競選資格 新罕布夏州務卿：將廣求法律見解

編譯潘勛／綜合26日電
川普有沒有資格參加2024年總統選舉引發憲法學界辯論，新罕布夏州務卿表示「正在傾聽」。圖為熱賣的川普監獄照T恤。(路透)
川普有沒有資格參加2024年總統選舉引發憲法學界辯論，新罕布夏州務卿表示「正在傾聽」。圖為熱賣的川普監獄照T恤。(路透)

前總統川普有沒有資格參加2024年總統選舉，引發憲法學界辯論，近幾周不僅在公共意識裡迴盪，也傳到新罕布夏州州務卿斯坎蘭(David Scanlan)耳中，他表示自己正在傾聽，會確保團隊完全理解辯論中的各派主張。

波士頓環球報(Boston Globe)報導，再過五個月新罕州便將舉辦全國頭一場總統初選，斯坎蘭表示，自己最近收到幾封信，敦促他要根據法理來採取行動；其中有人稱，憲法賦予他權力，不讓川普登上州方選舉選票。

共和黨籍的斯坎蘭表示，自己不是法學出身，也不願毫無根據便做決定，他將廣求法律見解，判定何為合適，何者又不對，再做決定。

斯坎蘭表示，州府內有些全職律師是選舉專家，另將就教檢察長辦公室，請其提供意見，最後決定，不管內容為何，可能還要就教於司法界。

兩周前，兩位保守派法學者撰寫法律評論文章，主張川普千方百計想推翻2020年大選結果，讓他在憲法上已失去資格，不得參與2024年大選。他們的立論是憲法第14修正案，文中禁止宣誓就任公職的人「參與叛亂或叛變」，反抗合眾國者不得再任公職。他們主張，該條文「不驗自明」、立即生效，「州級或聯邦等級，每位官員判定候選資格時，都能夠且應該執行」。

一周前，這個觀點獲自由派「大西洋月刊」(The Atlantic)進一步推廣，此後廣獲討論，共和黨本周參選人辯論也提到。而在新罕州，2020年獲共和黨提名在國會第一選舉區競選的律師梅斯納(Bryant Messner)表示，自己讀到這個法律理論，目前考慮提告，確保斯坎蘭執行這條憲法不讓川普參選。

梅斯納表示，要有人採取法律行動，如此這件事才能更快來到最高法院之前，詮釋這一篇條文。

對此當然有不同意見。有些法學者表示，判定川普已失格的陣營忽略相關法律前例；即便贊成川普已不夠格的人，也有些人主張「興訟以推動此一主張，想到就嚇人」、「最後可能進一步危及我們業已脆弱的共和國」。

川普 共和黨 新罕布夏州

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