T恤、馬克杯都有 川普監獄照「周邊小物」開賣引熱議

川普陣營販賣的白色馬克杯售價25元。（取材自川普競選官網）

喬治亞州法院昨晚發布前總統川普 在監獄 投案拍攝的歷史性監獄照，無論支持他或反對他的陣營，都紛紛把這張照片印在T恤、小玻璃杯、馬克杯及海報上，甚至製成搖頭娃娃。

路透報導，川普因十多項重罪指控被逮捕，這是他涉嫌試圖推翻2020年總統大選結果所衍生的刑事案件一環。他目前在共和黨 2024年總統大選候選人提名競爭中遙遙領先其他人。

司法監獄照裡的川普身穿海軍藍西裝、繫著紅領帶，頭髮閃爍光澤，緊皺雙眉直盯著鏡頭。

川普支持者和競選團隊欣然接受這張監獄照，因為川普主張他所受的指控都是出於政治動機，支持者們也團結力挺川普。

對批評者而言，川普的監獄照則象徵他的一長串法律災難終於有了新進度。

川普的「拯救美國」（Save America）募款委員會正在販售「永不投降！」（NEVER SURRENDER!）系列商品，包括每件34美元印有川普監獄照的T恤、2個15美元的飲料架、每個25美元的咖啡杯。

川普的兒子小唐納川普（Donald Trump Jr.）也正在推銷「釋放川普」（FREE TRUMP）監獄照系列T恤與海報。

在反對陣營方面，由共和黨人成立的知名反川普組織「林肯計畫」（Lincoln Project）正在販售印有川普監獄照的玻璃小酒杯，杯上還寫著「有種放馬過來」（Fuck Around and Find Out，FAFO），這是川普批評者之間的團結口號。

在洛杉磯，一家無關任何政治活動的T恤專賣店今天下午已開始販售印有川普監獄照的上衣。

喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的消費者巴特勒（CJ Butler）說：「我認為這是美國非常典型的消費主義…嘿，這是川普，他什麼都賣，何不來一件T恤呢？」

部分政治策略家預測，這張照片可能會為川普募得一筆巨款。