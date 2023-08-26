川普暌違兩年重返X平台發文：被拍監獄照不舒服

川普重新回到社媒X平台（前推特），貼出第一篇就是24日在喬州拍的監獄照。他在2021年1月被推特停權。(Getty Images)

前總統川普 24日在「X平台」(前身為『推特 』Twitter)上發布監獄 照，這是他自2021年1月國會暴亂事件遭推特停權以來，首度回歸這個已經改名易主的社群平台；他也聲稱在富爾頓郡監獄(Fulton County Jail)辦理投案程序時拍攝監獄照「感覺很不舒服」，「特別是你沒有做錯任何事的時候」。

川普遭到喬治亞州針對推翻2020年大選結果案起訴，並於24日晚向喬州亞特蘭大富爾頓郡監獄(Fulton County Jail)自首並拍攝監獄照。

2021年1月6日國會暴亂事件後，推特封鎖川普的帳號，讓川普另起爐灶開設社群媒體「真實社群」(Truth Social)；億萬富豪馬斯克(Elon Musk)2022年4月收購推特後，今年8月把推特更名為「X平台」。

前總統川普重回Ｘ平台（前推特），貼出第一篇文就是24日拍的監獄照，強調「絕不屈服」。（路透）

馬斯克去年11月恢復川普的帳號使用權，但川普直到今年8月24日才首度發文。

川普24日先後在「真實社群」和X平台發布監獄照，後者是他暌違兩年多來的第一則貼文；真實社群有規定，川普必須先在真實社群發布內容，才能將相似內容發到其他社群平台。

川普在真實社群上的監獄照寫有「選舉干預」和「絕不屈服！」等字眼，另附上競選網站捐款連結；募款網站寫道，「我沒犯罪，但今天，我仍被惡名昭彰且凶暴的喬州富爾頓郡監獄逮捕」。

川普24日晚間接受福斯數位新聞獨家訪問時聲稱，喬治亞州官員「堅持」他在富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）辦理投案程序時拍攝監獄照，並稱這樣做感覺不舒服，「特別是你沒有做錯任何事的時候」。

根據其他媒體報導，川普成為第一位拍了監獄照的前總統。他在當晚向福斯數位新聞表示，喬治亞州的官員「堅持」要拍監獄照，「他們堅持要一張監獄照，而我同意這樣做」。川普表示，這是他唯一一次拍攝過監獄照，「這不是種舒服的感覺，特別是你沒有做錯任何事的時候」。

川普表示，「這都是關於選舉干預，一切都來自於華府、司法部與不老實的喬‧拜登(Crooked Joe Biden)，我們的國家以前從來沒有發生過這樣的事」。他還說，美國「做得很糟糕，但現在正做得更糟，因為我們已經成了一個第三世界國家」。