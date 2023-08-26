川普監獄照頓成「政治文物」共和黨拿來籌款 拜登揶揄：很帥耶

川普和其他18名被告的監獄照。被喬州檢察官威利斯起訴的19名被告，全部在25日的期限前到案，並依法拍下歷史性的監獄照。（Getty Images）

前總統川普 24日在喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)監獄 拍下監獄照，立刻成為美國政治文物，自由派為之大悅，共和黨 拿來當背景籌款，美聯社認為，即便川普消失，照片也將長存，成為歷史紀錄；社媒用戶立即使用監獄照大發創意，製作迷因、梗圖，連鮮談川普法律問題的拜登總統都不忘評川普為「帥哥」(handsome guy)。

美聯社25日報導，富爾頓郡獄方快門一閃，史上第一次前總統被捕被記錄下來，權力的保護電光火石般消失，即便川普不復存在，史書也將銘記不忘。

南卡羅來納大學通訊學教授卡普蘭(Marty Kaplan)表示，監獄照將永遠成為這個世代生活意象之一。

前總統川普被拍下歷史性的監獄照，立刻被做成各種商品。（路透）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普監獄照一拍下來，便確定成為美國史的文物，一度是地球上最有權勢人物之一的川普，也得穿藍西裝、打紅領帶，在單調的背景前拍下照片。

監獄照在網路引發廣泛迴響，各類圖說、註解都有，出現在社交媒體；政治募款呼籲及T恤大舉用上這張監獄照，一位川普謀士打趣說，他可能買間T恤公司。

川普的敵手快樂地抓住這張監獄照；畢竟指控他犯罪這麼多年，只有在他第四次被捕，才有這張他被起訴的證明，還被分配「P01135809」這個檔案號碼；雖然川普跟全體美國人一樣，未被判有罪定讞之前，一律清白，但監獄照肯定在接下來的選舉中大用特用，民主黨人定會一提再提，佐證川普不適任公職。

川普24日完成到案程序後，在喬州亞特蘭大國際機場向媒體講話，批司法干預選舉。（美聯社）

川普的盟友也不想放過這張監獄照；他的選舉陣營立刻想保護照片，高級謀士拉齊維塔(Chris LaCivita)貼文表示，未經許可使用該照，選舉陣營必定興訟，不准它被用來訛詐金主。

川普陣營立刻使用監獄照來招募金主，增加選戰獻金，在X社媒(前推特)貼文分享，另連結到他的官網；募款電子郵件主旨列寫著：「突發新聞，監獄照在此」，郵件表示，「本監獄照將永載史冊，成為美國反抗暴政的象徵」。

川普盟友、聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)上X社媒寫道，這張照片可以讓川普贏得2024年選戰；另則圖說寫著「我國2024年總統川普」；一名共和黨參議員馬上用照片來募款。