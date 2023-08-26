圖謀推翻喬州大選 19被告全到案 僅1人未交保

川普和其他18名被告的監獄照。被喬州檢察官威利斯起訴的19名被告，全部在25日的期限前到案，並依法拍下歷史性的監獄照。（路透）

涉嫌推翻2020年喬治亞州大選結果而被大陪審團起訴的前總統川普 與另外18名被告，截至25日為止已經全部到案，只有「黑人挺川聲音」(Black Voices for Trump)執行主任佛洛伊德(Harrison Floyd)尚未獲得交保，到了25日下午仍然在押。

紐約時報報導，前司法部 官員克拉克(Jeffrey Clark)25日凌晨在富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案，距離川普24日晚間7時35分在相同地點到案只間隔了數小時。曾任司法部民事司事務助理部長的克拉克以10萬元交保。

25日上午，國會說客庫提(Trevian Kutti)、芝加哥郊區牧師李伊(Steven C. Lee)前往富爾頓郡立監獄自首，成為所有被告當中最後到案的兩人。富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)下令到案期限為25日中午，被告若未到案將遭逮捕。

川普與另外17名被告，到案之前均已與檢方完成交保協議，佛洛伊德是唯一沒有協議交保的被告。

川普等人遭控觸犯喬州 州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)等罪名，某些被告已經啟動法律攻防，例如要求將訴訟轉由聯邦法院審理，某些被告則請求喬州法院速審速決。

主審法官富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)24日裁定，准許被告之一、川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)提出的加速審理要求，並且駁回川普律師團反對，將切斯布羅開審日期訂在10月23日。根據檢方公布起訴書，切斯布羅參與「冒牌選舉人」密謀，企圖在國會選舉人票確認過程中推翻川普在喬州敗選的結果。

另一名被告、川普競選團隊律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)同樣向法院遞交動議，請求法官盡速審理。

克拉克、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)等被告則主張，這起案件應轉由聯邦法院審理。