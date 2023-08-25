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共和黨辯論會出鋒頭 拉馬斯瓦米喊話：當選會特赦川普

編譯潘勛／綜合25日電
印裔企業家拉馬斯瓦米在共和黨第一場辯論中一鳴驚人，他挺川的立場，也可能瓜分了川普的金主和支持者。(Getty Images)
印裔企業家拉馬斯瓦米在共和黨第一場辯論中一鳴驚人，他挺川的立場，也可能瓜分了川普的金主和支持者。(Getty Images)

與前總統川普一樣由商轉政的印度裔共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)23日在共和黨總統候選人辯論時，吸引大量關注，他為川普激烈辯護，主張川普是「21世紀最佳總統」，現在他面臨的挑戰是如何既擁抱川普，又接收他的支持者。

華爾街日報(WSJ)25日報導，拉馬斯瓦米是選舉政治的新手，快樂地左打自由派右踢媒體，把自己形塑為新生代版本的川普，既呼應川普天啟式的政治措詞，另把自己的政綱說成「美國優先2.0」(America First 2.0)，追隨川普2017年總統就職典禮的口號。

但拉馬斯瓦米還有漫漫長路要走，才能趕上領跑共和黨的川普；不管在各州或全國共和黨民調，川普都以巨大優勢領先，川普支持者是否願意正眼端詳拉馬斯瓦米，猶未可知。雖然拉馬斯瓦米在一些全國民調聲勢微幅上升，但在黨提名第一投票州的愛阿華仍只有個位數支持。

挾著辯論會上吸睛的表現以及川普的大力稱讚，拉馬斯瓦米25日來到愛阿華州競選；支持他的政治行動委員會已為他在關鍵州訂好廣告。

川普選戰工作人員相信，拉馬斯瓦米可以進一步蠶食佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的支持，有助於川普，又不致於吸走川普的票；德桑提斯依然是共和黨最能挑戰川普的人。

假如川普獲得共和黨提名，外界已在討論拉馬斯瓦米可以擔任他的副總統搭檔，但他表示沒興趣於擔任副手；假如川普被定罪、送去坐牢，倒是為拉馬斯瓦米打開另類道路。

川普在聯邦及兩個州面臨四件刑案起訴。拉馬斯瓦米甚至在辯論會上，都一再保證假如自己當選會特赦川普。若川普取得共和黨提名，拉馬斯瓦米及共和黨大部分基本盤都不會棄他而去。

截至目前，川普面臨官司只更鞏固共和黨支持他，但他在普選可能遇到麻煩。一些政治分析師表示，拉馬斯瓦米的政策立場如此神似川普，能有多大進展值得懷疑。

共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)表示，約35%共和黨選民願為川普「赴湯蹈火」，德桑提斯及拉馬斯瓦米都跟唱川普的調子有何意義可言？既有正版川普，就不必翻版。

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