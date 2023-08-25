民調：61%支持川普明年大選前受審 半數認為他有罪

美國人反川和挺川有兩個極端。圖為反川民眾在富爾頓監獄外休息。(路透)

前總統川普 官司纏身，但據他所說這對競選連任反而是件好事，從司法部指控他試圖推翻2020年選舉後不久的一次晚宴上，他便說「只要他們起訴，我的民調 支持率就會大幅上升」；但一項新民調顯示川普可能過於自信，不僅大多數美國民眾認為他應該在2024年大選前接受審判，且有半數認為他有罪。

政治新聞網站Politico與艾普索斯(Ipsos)民調公司進行的新調查是在8月18日至21日期間，共1032名18歲或以上的成年人受訪；結果顯示與6月民調相比，川普在某些議題的公眾情緒開始出現負面趨勢。

在干擾2020年大選一案中，聯邦檢察官提議審判於2024年1月2日進行，川普律師則主張應延至2026年4月。59%受訪者表示川普應明年初共和黨 初選前受審；61%表示應在明年11月大選前受審。其中近九成民主黨選民認為該提前審判，約三分之一共和黨選民表示同意。對川普最不利的可能是獨立選民反應，63%表示川普應在明年11月前受審。

而目前的四項起訴中，52%認為川普的密件門一案有罪；51%認為干擾2020年大選的兩件起訴有罪；丹尼爾斯(Stormy Daniels)封口費案是唯一沒超過半數的，但也有48%認為川普有罪。

受訪者也被問到：如果川普在2020年大選案中被定罪，應受什麼懲罰？50%表示川普應該入獄，其中87%民主黨選民同意、51%獨立選民同意。其他受訪者則認為可有替代方案，16%認為可緩刑但不應入獄；12%表示罰錢即可；只有18%(主要為共和黨選民)表示即使定罪也不應受罰。而干擾大選案是民眾最看重的案件，密件案、封口費案認為川普定罪後該入獄的比率都僅四成左右。