一張照片永流傳 川普拍監獄照還發到X上展示 這些名人也曾被捕過

美國前總統川普24日晚間赴富爾頓郡監獄自首，並因官員堅持而拍下監獄照，讓他加入了另外曾拍下監獄照的名人行列。圖左起O.J.辛普森、老虎．伍茲、休．葛蘭與芭莉絲．希爾頓。（照片翻攝：leparisien.fr）

前總統川普 被控試圖推翻2020年總統大選喬治亞州的結果，於美東時間24日晚間赴富爾頓郡監獄 自首，並因官員堅持而拍下監獄照，不僅是第一位拍下監獄照的前總統，也讓他加入了另外曾拍下監獄照的名人行列。

法新社報導，川普今年已經三次被捕，但之前都避免有損尊嚴的拍攝監獄照，喬治亞州官員則堅持必須遵循標準程序，讓川普的拍下可能成為史上最著名的監獄照。不僅是因為這對美國前總統堪稱首例，也因為照片立刻成了挺川與反川分子都具有定義的影像。

報導指出，監獄照通常標誌著當眾羞辱的時刻，但川普不只欣然接受，更轉發到社群媒體平台，並且附上競選網站的連結。除了他以外，法新社同時列出了一些名聲總是伴隨著監獄照的知名人士。

● O.J.辛普森（O. J. Simpson）

前美式足球球星辛普森1994年因涉嫌殺害前妻及她的友人而被洛杉磯 警方逮捕，監獄照則把他當時似笑非笑的神情永遠保留了下來。這張監獄照一周後登上「時代」（TIME）雜誌封面，現在更出現在T恤到定製電吉他等各種商品上。

● 休．葛蘭（Hugh Grant）

英國影星休．葛蘭1995年正踏上成為好萊塢明星之路，還跟伊莉莎白．赫莉在約會，卻因在洛杉磯日落大道召妓而被洛杉磯警方逮捕，監獄照顯示他聳著肩膀跟一臉難為情，擺明是「我到底著了什麼魔？」

● 老虎．伍茲（Tiger Woods）

高爾夫球傳奇巨星老虎伍茲2017年因酒駕在加州被捕時，監獄照裡的他看起來不太好，臉部浮腫、有著深深的眼袋，還帶著好幾天沒刮的鬍渣。

● 尼克．諾特（Nick Nolte）

金球獎影帝尼克．諾特2002年因危險駕駛在加州馬利布（Malibu）被警方逮補與登記入獄，看起來就像一直睡在路邊。檔案照裡的他留著一頭油膩的亂髮、眼神茫然跟一種不修邊幅的模樣，和10年前獲「時人」（People）雜誌評選為「全球最性感男人」時有著天壤之別。

● 詹姆斯．布朗（James Brown）

靈魂樂歌手詹姆斯．布朗2004年因涉嫌家暴在南卡羅萊納州被捕時，檔案照裡的他看上起簡直就是個野人。或許有人借了他一把梳子，詹姆斯．布朗在警方隔天發布的新版照片則有顯得好一點。

● 芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton）

希爾頓飯店集團繼承人之一暨電視實境秀明星芭莉絲．希爾頓2010年因持有古柯鹼而被拉斯維加斯警方逮捕，但警方發布照片就可見到這位超有錢名媛似乎沒受到當前麻煩的影響，而她最後只被判1年緩刑及社區服務。

● 珍．芳達（Jane Fonda）

同時身兼演員與活動人士雙重身分的珍．芳達1970年因襲擊警員的罪名而遭到逮捕，而她也利用拍攝監獄照時擺出了挑戰的姿態，就像她在當時發起的同一場反越戰抗議一樣舉起了拳頭，還繼續在個人網站銷售印有這張檔案照的運動衫、T恤和咖啡杯。

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