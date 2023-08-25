我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客危機 霍楚首次劍指白宮促拜登解決

西尼羅病毒現身紐約 皇后區、布碌崙清消滅蚊

成為美國第一位拍監獄照的前總統 川普吐心聲：感覺不舒服

編譯周辰陽／即時報導
前總統川普成為第一個拍監獄照的美國前總統。 （美聯社）
前總統川普成為第一個拍監獄照的美國前總統。 （美聯社）

前總統川普24日晚間接受福斯數位新聞獨家訪問時聲稱，喬治亞州官員「堅持」他在富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）辦理投案程序時拍攝監獄照，並稱這樣做感覺不舒服，「特別是你沒有做錯任何事的時候」。

根據此前新聞，喬治亞州富爾頓郡地方檢察官威里斯（Fani Willis）日前起訴川普與另外18人密謀在2020年大選失利後非法推翻選舉結果、試圖實施和參與犯罪活動，川普在美東時間24日晚間7時35分到亞特蘭大的富爾頓郡監獄自首，待了大約20分鐘後交保離開。

根據其他媒體報導，川普成為第一位拍了監獄照的前總統。他在當晚向福斯數位新聞表示，喬治亞州的官員「堅持」要拍監獄照，「他們堅持要一張監獄照，而我同意這樣做」。川普表示，這是他唯一一次拍攝過監獄照，「這不是種舒服的感覺，特別是你沒有做錯任何事的時候」。

川普表示，「這都是關於選舉干預，一切都來自於華府、司法部與不老實的喬．拜登（Crooked Joe Biden），我們的國家以前從來沒有發生過這樣的事」。他還說，美國「做得很糟糕，但現在正做得更糟，因為我們已經成了一個第三世界國家」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

監獄 川普 喬治亞州

上一則

辯論期間卡爾森專訪川普瀏覽破億 凸顯右派媒體分歧

下一則

一張照片永流傳 川普拍監獄照還發到X上展示 這些名人也曾被捕過

延伸閱讀

辯論期間卡爾森專訪川普瀏覽破億 凸顯右派媒體分歧

辯論期間卡爾森專訪川普瀏覽破億 凸顯右派媒體分歧
政治素人拉馬斯瓦米辯論亮眼登熱搜 讚川普「最棒總統」

政治素人拉馬斯瓦米辯論亮眼登熱搜 讚川普「最棒總統」
川普喬州到案 監獄照曝光 20萬交保：司法鬧劇

川普喬州到案 監獄照曝光 20萬交保：司法鬧劇
川普喬州到案前夕整頓團隊 聘請重量級刑事辯護律師

川普喬州到案前夕整頓團隊 聘請重量級刑事辯護律師

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血