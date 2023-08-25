成為美國第一位拍監獄照的前總統 川普吐心聲：感覺不舒服

前總統川普成為第一個拍監獄照的美國前總統。 （美聯社）

前總統川普 24日晚間接受福斯數位新聞獨家訪問時聲稱，喬治亞州 官員「堅持」他在富爾頓郡監獄 （Fulton County Jail）辦理投案程序時拍攝監獄照，並稱這樣做感覺不舒服，「特別是你沒有做錯任何事的時候」。

根據此前新聞，喬治亞州富爾頓郡地方檢察官威里斯（Fani Willis）日前起訴川普與另外18人密謀在2020年大選失利後非法推翻選舉結果、試圖實施和參與犯罪活動，川普在美東時間24日晚間7時35分到亞特蘭大的富爾頓郡監獄自首，待了大約20分鐘後交保離開。

根據其他媒體報導，川普成為第一位拍了監獄照的前總統。他在當晚向福斯數位新聞表示，喬治亞州的官員「堅持」要拍監獄照，「他們堅持要一張監獄照，而我同意這樣做」。川普表示，這是他唯一一次拍攝過監獄照，「這不是種舒服的感覺，特別是你沒有做錯任何事的時候」。

川普表示，「這都是關於選舉干預，一切都來自於華府、司法部與不老實的喬．拜登（Crooked Joe Biden），我們的國家以前從來沒有發生過這樣的事」。他還說，美國「做得很糟糕，但現在正做得更糟，因為我們已經成了一個第三世界國家」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點