川普「自首大頭照」：選舉炒作、募款變現的算計？怎麼解讀？

前總統川普24日晚間到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下史無前例的刑事檔案照(mug shot)，牆上有警長的警徽。(美聯社)

「美國史上第一張前總統自首照片，立刻變成川普 熱門周邊商品。」官司纏身的前總統川普（Donald Trump），在8月24日親自飛至喬治亞州 的亞特蘭大富爾頓郡監獄 「投案自首」，並且拍下了一張美國史上第一張前總統自首的「嫌疑犯大頭照」、囚犯編號為P01135809，大約經過20分鐘後，川普隨即交保離去。投案事件馬上成為大選炒作話題，川普的自首大頭照引發正反兩極的評價，但實際上對選舉和官司，又會有什麼影響？就在照片曝光後不久，現在已經成為川普支持者們「FREE TRUMP」的熱門商品。

川普遭喬治亞州檢察官起訴意圖推翻2020年大選，控訴罪名多達13條，包括違反喬治亞州的敲詐勒索法、教唆公職人員違反誓言、密謀冒充公職人員、密謀偽造文書以及密謀提交虛假文書等。

8月24日川普至喬治亞州的亞特蘭大富爾頓郡監獄自首，待了約20分鐘後交保離開，獄方登記了川普被捕及囚犯編號P01135809，待在監獄期間川普被採集指紋及拍下監獄大頭照──這是史上第一張美國前總統的監獄大頭照，照片其後被公布，相中的川普穿著海軍藍西裝、打著紅色領帶，蹙眉盯著鏡頭。

而川普在離開監獄後、搭乘私人飛機前接受媒體採訪，仍堅稱自己「沒做錯任何事」，他揚言：

「這對美國來說是非常悲傷的一天，這是永遠不應該發生的...你應該能夠挑戰選舉。我相信這次選舉（2020年大選）是一次被操縱的選舉…我沒做錯任何事，所有人都知道。」

川普的自首照已成為網路迷因，還被製成周邊商品。(取材自shopdonjr.com)

自首後川普的動態

在喬治亞州此案遭起訴的，除川普本人外，還有18名川普陣營盟友，這是在涉及2020年大選的相關訴訟中，牽連範圍最廣的一起案件，喬治亞州檢調已調查了兩年多，調查的犯罪行為包括川普在2021年1月的一次電話談話中，向喬治亞州的共和黨籍州務卿施壓，要求對方「找到」選票來扭轉選舉結果。

8月14日富爾頓郡檢察官威利斯（Fani Willis）起訴含川普在內的19名被告時，便表示如果不自首，就會發出逮捕令；威利斯同時要求在10月23日對所有19名被告進行審判。

本起訴訟案是川普在2023年第四度遭到起訴，目前他面臨的案件包括：喬治亞州選舉干擾案、意圖推翻1月6日美國大選案、機密文件案，以及AV女星封口費案。

然而，儘管司法控罪纏身，但川普卻依然朝向共和黨提名參選2024年總統大選的目標邁進；在自首並離開監獄後，川普睽違兩年多，再次於Twitter上發文──他上傳了自己的監獄大頭照，仍將對他的控罪視為「干擾選舉」，並寫下「永不投降」，以及附上他為自己競選2024年美國總統大位的募款網站名稱和連結。

在總統任內以「Twitter治國」聞名的川普，其Twitter帳號在1月6日國會山莊暴亂之後被封，直至2022年才在馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後解封，但川普沒有再更新；在此條監獄大頭照的發文前，川普的上一篇推文還是2021年1月8日、國會山莊暴亂案後所發出。

川普24日搭機前與媒體談話。(美聯社)

選民看法與訴訟的下一步

針對川普這張史無前例的美國前總統監獄大頭照，BBC探詢不同立場的美國選民看法，一名支持共和黨、但不支持川普的選民哥登（Luke Gordon）認為拍攝並公布該張大頭照，是出於報復目的，而非必要流程，他說：

「無論如何，川普競選團隊會用那張照片來募款，他們會發大財的，認為前總統（川普）沒有受到制度公平對待的選民會立刻被動員起來。」

民主黨支持者博斯金（Anna Bosking）則表示：

「無論你支持哪個政黨，看到曾任美國最高領導人的監獄照確實有毀滅性影響；拋開黨派不談，曾經代表我們的這個人現在是一名被指控的罪犯，這是一種恥辱，但另一方面，得知司法系統盡責運作的確讓人鬆一口氣，沒有人可以凌駕法律之上。」

川普支持者邁爾斯─巴博（Crystal Myers-Barber）則對監獄大頭照表達難過，但認為照片將助益川普的民調持續提升。

川普的投案舉動，所帶來的效應似乎一如支持者所想，再次提升了「川粉」的死忠相挺，華爾街日報報導8月24日富爾頓郡監獄外聚集了大批川普支持者，兩名受訪的女性支持者都認為起訴書完全是出於政治目的，並指稱川普面對的說向刑事指控是「民主黨為了壓制政治對手而做出的行為」，現年55歲的支持者斯特金（Molly Sturgeon）表示：

「即使你討厭川普，即使你鄙視他，這（起訴）也會讓你感到害怕。」

美國前聯邦檢察官、FBI顧問莫雷諾（Joseph Moreno）依據美國司法流程、以及喬治亞州案牽涉範圍之廣，推測川普身上的案件都將經過非常長時間的纏訟，即便檢方想要「快速審判」都需面對複雜過程，很可能在2024大選之前都不會有任何結果。

於法律層面上，華爾街日報援引法律專家看法，猜測川普團隊的律師可能要求將案件移交聯邦法院審理，理由是案情涉及川普總統任內的行為，而類似舉動對川普的好處是，有可能在陪審團的組成上，獲得更政治多元化的組成——因為亞特蘭大當地的政治光譜較偏向民主黨，對於川普來說可能較為不利；另外，如果川普在聯邦法院而非州法院被定罪，這代表他若可以再次當選總統，便有權赦免自己。

目前川普似乎還沒有決定如何在法庭和競選活動之間分配時間，而從自首後的支持者反應，似乎可以看出法律訴訟已經成為他選舉造勢的一部份。共和黨的黨內提名程序將於2024年1月啟動，川普民調依然遙遙領先，他的團隊如今所想的是，如何讓他即使是在出庭時，都能留在公眾視野中。

川普支持者24日在富爾頓郡立監獄外聲援。(美聯社)

川普缺席共和黨內辯論：「我民調超高幹嘛去？」

在自首的前一天，是共和黨黨內爭取提名的初選辯論會，8名有意角逐的參選人出席在威斯康辛州密爾瓦基舉行的辯論，但川普本人則是高調地選擇「不參加」。川普認為，自己的民調遠遠高於8名參選人，「大家都知道我是誰、我的政績有多麼成功，所以我根本不會去參加辯論會。」

缺席的川普去了哪裡？同一天他選擇去上前福斯新聞的脫口秀主持人卡爾森（Tucker Carlson）的節目專訪，微妙的是，這個節目是在「Ｘ」──也就是先前封禁川普帳號的Twitter──上面製作播出（節目名稱Tucker on Twitter，目前並未因應平台改名 X 而更動節目名稱），在馬斯克接掌Twitter之前，恐怕很難想像竟然會有這種「川普受訪節目在Twitter上播出」的場景。

沒參加辯論的川普，選擇在這檔專訪中直接開砲，起手式先打拜登，接著橫掃當天參加初選辯論的8名參選人：「難道我要坐在那邊1、2個小時，然後還得接受那些根本不應該參選的人來騷擾我？還是說我應該來去上一下對我不太友善的新聞網訪問呢？」川普也點名目前民調離自己最接近的德州州長迪尚特（Ron DeSantis），罵迪尚特「沒救了，我覺得他根本完蛋」（a lost cause, I think he's done.）。

把所有候選人刮完一頓，逐一點評他們的評論表現後，節目結束。第二天延續了新聞的關注度，川普就發生了「自動投案」事件，一度又讓媒體聚焦在他身上，但是在共和黨內的看法，卻依然評價兩極。而未來的其他場次的黨內初選辯論，民調領先的川普是否一貫選擇不參加？目前川普並沒有表態說法。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點