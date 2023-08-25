我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林鎚殺案兇嫌室友：他失控釀禍 常與死者爭執

無證客危機 霍楚首次劍指白宮促拜登解決

川普「自首大頭照」：選舉炒作、募款變現的算計？怎麼解讀？

轉角24小時
前總統川普24日晚間到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下史無前例的刑事檔案照(mug shot)，牆上有警長的警徽。(美聯社)
前總統川普24日晚間到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下史無前例的刑事檔案照(mug shot)，牆上有警長的警徽。(美聯社)

「美國史上第一張前總統自首照片，立刻變成川普熱門周邊商品。」官司纏身的前總統川普（Donald Trump），在8月24日親自飛至喬治亞州的亞特蘭大富爾頓郡監獄「投案自首」，並且拍下了一張美國史上第一張前總統自首的「嫌疑犯大頭照」、囚犯編號為P01135809，大約經過20分鐘後，川普隨即交保離去。投案事件馬上成為大選炒作話題，川普的自首大頭照引發正反兩極的評價，但實際上對選舉和官司，又會有什麼影響？就在照片曝光後不久，現在已經成為川普支持者們「FREE TRUMP」的熱門商品。

川普遭喬治亞州檢察官起訴意圖推翻2020年大選，控訴罪名多達13條，包括違反喬治亞州的敲詐勒索法、教唆公職人員違反誓言、密謀冒充公職人員、密謀偽造文書以及密謀提交虛假文書等。

8月24日川普至喬治亞州的亞特蘭大富爾頓郡監獄自首，待了約20分鐘後交保離開，獄方登記了川普被捕及囚犯編號P01135809，待在監獄期間川普被採集指紋及拍下監獄大頭照──這是史上第一張美國前總統的監獄大頭照，照片其後被公布，相中的川普穿著海軍藍西裝、打著紅色領帶，蹙眉盯著鏡頭。

而川普在離開監獄後、搭乘私人飛機前接受媒體採訪，仍堅稱自己「沒做錯任何事」，他揚言：

「這對美國來說是非常悲傷的一天，這是永遠不應該發生的...你應該能夠挑戰選舉。我相信這次選舉（2020年大選）是一次被操縱的選舉…我沒做錯任何事，所有人都知道。」

川普的自首照已成為網路迷因，還被製成周邊商品。(取材自shopdonjr.com...
川普的自首照已成為網路迷因，還被製成周邊商品。(取材自shopdonjr.com)

自首後川普的動態

在喬治亞州此案遭起訴的，除川普本人外，還有18名川普陣營盟友，這是在涉及2020年大選的相關訴訟中，牽連範圍最廣的一起案件，喬治亞州檢調已調查了兩年多，調查的犯罪行為包括川普在2021年1月的一次電話談話中，向喬治亞州的共和黨籍州務卿施壓，要求對方「找到」選票來扭轉選舉結果。

8月14日富爾頓郡檢察官威利斯（Fani Willis）起訴含川普在內的19名被告時，便表示如果不自首，就會發出逮捕令；威利斯同時要求在10月23日對所有19名被告進行審判。

本起訴訟案是川普在2023年第四度遭到起訴，目前他面臨的案件包括：喬治亞州選舉干擾案、意圖推翻1月6日美國大選案、機密文件案，以及AV女星封口費案。

然而，儘管司法控罪纏身，但川普卻依然朝向共和黨提名參選2024年總統大選的目標邁進；在自首並離開監獄後，川普睽違兩年多，再次於Twitter上發文──他上傳了自己的監獄大頭照，仍將對他的控罪視為「干擾選舉」，並寫下「永不投降」，以及附上他為自己競選2024年美國總統大位的募款網站名稱和連結。

在總統任內以「Twitter治國」聞名的川普，其Twitter帳號在1月6日國會山莊暴亂之後被封，直至2022年才在馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後解封，但川普沒有再更新；在此條監獄大頭照的發文前，川普的上一篇推文還是2021年1月8日、國會山莊暴亂案後所發出。

川普24日搭機前與媒體談話。(美聯社)
川普24日搭機前與媒體談話。(美聯社)

選民看法與訴訟的下一步

針對川普這張史無前例的美國前總統監獄大頭照，BBC探詢不同立場的美國選民看法，一名支持共和黨、但不支持川普的選民哥登（Luke Gordon）認為拍攝並公布該張大頭照，是出於報復目的，而非必要流程，他說：

「無論如何，川普競選團隊會用那張照片來募款，他們會發大財的，認為前總統（川普）沒有受到制度公平對待的選民會立刻被動員起來。」

民主黨支持者博斯金（Anna Bosking）則表示：

「無論你支持哪個政黨，看到曾任美國最高領導人的監獄照確實有毀滅性影響；拋開黨派不談，曾經代表我們的這個人現在是一名被指控的罪犯，這是一種恥辱，但另一方面，得知司法系統盡責運作的確讓人鬆一口氣，沒有人可以凌駕法律之上。」

川普支持者邁爾斯─巴博（Crystal Myers-Barber）則對監獄大頭照表達難過，但認為照片將助益川普的民調持續提升。

川普的投案舉動，所帶來的效應似乎一如支持者所想，再次提升了「川粉」的死忠相挺，華爾街日報報導8月24日富爾頓郡監獄外聚集了大批川普支持者，兩名受訪的女性支持者都認為起訴書完全是出於政治目的，並指稱川普面對的說向刑事指控是「民主黨為了壓制政治對手而做出的行為」，現年55歲的支持者斯特金（Molly Sturgeon）表示：

「即使你討厭川普，即使你鄙視他，這（起訴）也會讓你感到害怕。」

美國前聯邦檢察官、FBI顧問莫雷諾（Joseph Moreno）依據美國司法流程、以及喬治亞州案牽涉範圍之廣，推測川普身上的案件都將經過非常長時間的纏訟，即便檢方想要「快速審判」都需面對複雜過程，很可能在2024大選之前都不會有任何結果。

於法律層面上，華爾街日報援引法律專家看法，猜測川普團隊的律師可能要求將案件移交聯邦法院審理，理由是案情涉及川普總統任內的行為，而類似舉動對川普的好處是，有可能在陪審團的組成上，獲得更政治多元化的組成——因為亞特蘭大當地的政治光譜較偏向民主黨，對於川普來說可能較為不利；另外，如果川普在聯邦法院而非州法院被定罪，這代表他若可以再次當選總統，便有權赦免自己。

目前川普似乎還沒有決定如何在法庭和競選活動之間分配時間，而從自首後的支持者反應，似乎可以看出法律訴訟已經成為他選舉造勢的一部份。共和黨的黨內提名程序將於2024年1月啟動，川普民調依然遙遙領先，他的團隊如今所想的是，如何讓他即使是在出庭時，都能留在公眾視野中。

川普支持者24日在富爾頓郡立監獄外聲援。(美聯社)
川普支持者24日在富爾頓郡立監獄外聲援。(美聯社)

川普缺席共和黨內辯論：「我民調超高幹嘛去？」

在自首的前一天，是共和黨黨內爭取提名的初選辯論會，8名有意角逐的參選人出席在威斯康辛州密爾瓦基舉行的辯論，但川普本人則是高調地選擇「不參加」。川普認為，自己的民調遠遠高於8名參選人，「大家都知道我是誰、我的政績有多麼成功，所以我根本不會去參加辯論會。」

缺席的川普去了哪裡？同一天他選擇去上前福斯新聞的脫口秀主持人卡爾森（Tucker Carlson）的節目專訪，微妙的是，這個節目是在「Ｘ」──也就是先前封禁川普帳號的Twitter──上面製作播出（節目名稱Tucker on Twitter，目前並未因應平台改名 X 而更動節目名稱），在馬斯克接掌Twitter之前，恐怕很難想像竟然會有這種「川普受訪節目在Twitter上播出」的場景。

沒參加辯論的川普，選擇在這檔專訪中直接開砲，起手式先打拜登，接著橫掃當天參加初選辯論的8名參選人：「難道我要坐在那邊1、2個小時，然後還得接受那些根本不應該參選的人來騷擾我？還是說我應該來去上一下對我不太友善的新聞網訪問呢？」川普也點名目前民調離自己最接近的德州州長迪尚特（Ron DeSantis），罵迪尚特「沒救了，我覺得他根本完蛋」（a lost cause, I think he's done.）。

把所有候選人刮完一頓，逐一點評他們的評論表現後，節目結束。第二天延續了新聞的關注度，川普就發生了「自動投案」事件，一度又讓媒體聚焦在他身上，但是在共和黨內的看法，卻依然評價兩極。而未來的其他場次的黨內初選辯論，民調領先的川普是否一貫選擇不參加？目前川普並沒有表態說法。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 監獄 喬治亞州

上一則

一張照片永流傳 川普拍監獄照還發到X上展示 這些名人也曾被捕過

下一則

川普喬州到案身高體重並非當場測量 恐有誤差？

延伸閱讀

川普喬州到案 監獄照曝光 20萬交保：司法鬧劇

川普喬州到案 監獄照曝光 20萬交保：司法鬧劇
川普喬州到案前夕整頓團隊 聘請重量級刑事辯護律師

川普喬州到案前夕整頓團隊 聘請重量級刑事辯護律師
川普到案前 共和黨眾議員調查喬州郡檢 質疑政治動機

川普到案前 共和黨眾議員調查喬州郡檢 質疑政治動機
政治素人拉馬斯瓦米辯論亮眼登熱搜 讚川普「最棒總統」

政治素人拉馬斯瓦米辯論亮眼登熱搜 讚川普「最棒總統」

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事