川普喬州到案前夕整頓團隊 聘請重量級刑事辯護律師
前總統川普遭控推翻喬治亞州選舉結果24日晚前往喬州富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案，但目前仍有7名被告未到案，檢方表示，若超過25日最後報到日期，將下令逮捕。
目前19名被起訴者中，包括川普已有12人到案，在拍完嫌犯檔案照後已獲交保。承辦的地區檢察官威利斯(Fani Willis)指控所有被告從事詐騙犯罪，指稱他們參與一個「犯罪集團」，企圖推翻拜登(Joe Biden)在2020年喬治亞州的選舉勝利。
19名被告中尚無人提出抗辯，在喬治亞州，傳訊程序與到案程序是分開進行。威利斯則已要求將傳訊安排在9月5日那周進行，被告可以放棄出庭，出庭則可針對被指控作出答覆。法院也允許律師可代表被告發言。
另方面，川普在到案前正整頓律師團隊，聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師薩多(Steven Sadow)，薩多已向富爾頓郡高等法院(Fulton County Superior Court)遞交通知，說明目前擔任川普辯護律師團首席律師。
紐約時報24日報導，辯護律師費德林(Drew Findling)、李托(Jennifer Little)、高德柏格(Marissa Goldberg)為川普爭取到20萬元交保的條件後，川普便決定對喬州案件辯護律師團進行重整。
消息人士透露，費德林將遭開除，李托則將留在辯護律師團。
薩多發表聲明指出，川普「根本不應該遭到起訴」；聲明中說，在喬州遭到起訴的所有罪名，川普完全是清白的。
24日一早，富爾頓郡立監獄外圍便出現群眾聚集。有線電視新聞網(CNN)報導，聚集群眾裡以川普支持者居多數，舉著支持川普的標語或身穿印有川普字樣的服飾。
川普8月14日遭喬州大陪審團以13項罪名起訴，包括觸犯喬州州法「勒索及貪汙組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。
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