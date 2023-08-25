我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

川普喬州到案前夕整頓團隊 聘請重量級刑事辯護律師

記者顏伶如、編譯莊瑞萌／綜合報導
有豐富訟訴經驗的川普(右)，在到喬州到案前，再更換律師團隊，請出重量級律師薩多(左二)為他擬定策略並辯護。(Getty Images)
有豐富訟訴經驗的川普(右)，在到喬州到案前，再更換律師團隊，請出重量級律師薩多(左二)為他擬定策略並辯護。(Getty Images)

前總統川普遭控推翻喬治亞州選舉結果24日晚前往喬州富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案，但目前仍有7名被告未到案，檢方表示，若超過25日最後報到日期，將下令逮捕。

目前19名被起訴者中，包括川普已有12人到案，在拍完嫌犯檔案照後已獲交保。承辦的地區檢察官威利斯(Fani Willis)指控所有被告從事詐騙犯罪，指稱他們參與一個「犯罪集團」，企圖推翻拜登(Joe Biden)在2020年喬治亞州的選舉勝利。

19名被告中尚無人提出抗辯，在喬治亞州，傳訊程序與到案程序是分開進行。威利斯則已要求將傳訊安排在9月5日那周進行，被告可以放棄出庭，出庭則可針對被指控作出答覆。法院也允許律師可代表被告發言。

另方面，川普在到案前正整頓律師團隊，聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師薩多(Steven Sadow)，薩多已向富爾頓郡高等法院(Fulton County Superior Court)遞交通知，說明目前擔任川普辯護律師團首席律師。

紐約時報24日報導，辯護律師費德林(Drew Findling)、李托(Jennifer Little)、高德柏格(Marissa Goldberg)為川普爭取到20萬元交保的條件後，川普便決定對喬州案件辯護律師團進行重整。

消息人士透露，費德林將遭開除，李托則將留在辯護律師團。

薩多發表聲明指出，川普「根本不應該遭到起訴」；聲明中說，在喬州遭到起訴的所有罪名，川普完全是清白的。

24日一早，富爾頓郡立監獄外圍便出現群眾聚集。有線電視新聞網(CNN)報導，聚集群眾裡以川普支持者居多數，舉著支持川普的標語或身穿印有川普字樣的服飾。

川普到喬州富爾頓郡到案，場外川粉集結支持到底。（美聯社）
川普到喬州富爾頓郡到案，場外川粉集結支持到底。（美聯社）

川普8月14日遭喬州大陪審團以13項罪名起訴，包括觸犯喬州州法「勒索及貪汙組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。

川普雖已卸任，但依法仍受保護，即使是要到監獄投案，也有大批警力開道。（Getty...
川普雖已卸任，但依法仍受保護，即使是要到監獄投案，也有大批警力開道。（Getty Images）

川普 喬州 喬治亞州

上一則

美情報初判：普里格津座機先「內部爆炸」後墜毀

下一則

反制核汙水排海 中韓禁日水產進口 日促解禁

延伸閱讀

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵

一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵
即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持

即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持
喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷