川普到案前 共和黨眾議員調查喬州郡檢 質疑政治動機

川普喬州案承辦檢察官威利斯遭到共和黨眾議員啟動調查，被要求交出和調查川普相關的所有資料。(路透)

前總統川普 24日赴亞特蘭大，為企圖推翻2020年選舉結果官司報到前幾個小時，共和黨眾議員在華府宣布對承辦檢察官威利斯(Fani T. Willis)展開調查，要求威利斯交出和調查川普相關的所有資料，查明這位富爾頓郡地區檢察官是否與拜登政府共謀對川普不利。

喬治亞州的聯邦地區法院偵辦川普等人企圖翻轉2020年該州總統大選結果，以13項重罪起訴川普；另有18名被告包括他的私人律師、前紐約市長朱利安尼和川普任內最後一位白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)。

梅杜斯曾任國會議員，也是宣布調查威利斯的眾院 司法委員會主席喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)的好友；喬登說，威利斯出於政治動機起訴川普等人。

喬登要求威利斯的辦公室提供所有和聯邦政府聯絡紀錄與檔案，以及富爾頓郡檢察官辦公室經費當中，由聯邦政府提供的每一筆清單。紐約時報翻閱有關的會計紀錄後，發現地檢署經費主要來自地方政府，只有少部分是聯邦補助款。

紐時說，川普在眾院的盟友利用國會議員職權，企圖打擊調查川普的司法人員，眾院司法委員會發動調查喬治亞州地區檢察官，就是最新的例證。紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)起訴川普作假帳以支付色情明星封口費，也遭共和黨眾議員揚言調查，還特別到紐約舉行公聽會，以紐約犯罪率高來責難白艾榮「正事不辦」。

司法部 委任特檢偵辦川普鼓動國會暴亂企圖推翻敗選結果，以及卸任後把機密檔案藏到自宅，也分別提出起訴，眾院共和黨也在調查司法部是否濫權或出於政治目的辦案。

喬登建議眾院同僚「悉數刪除司法部預算，剩下絕對必要業務的經費即可」，例如聯邦調查局購置新設備的經費，就可刪除。

川普如今身陷四大刑事官司，總共面臨91條重罪指控；威利斯宣布起訴川普時，強調起訴案與政治無關。