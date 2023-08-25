我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

喬州案川普共謀監獄照全在笑 紐時：表達蔑視

記者胡玉立／綜合報導
到案的被告，在警長辦公室拍下的監獄照，留下詭異笑容。圖為律師艾麗絲。(歐新社)
到案的被告，在警長辦公室拍下的監獄照，留下詭異笑容。圖為律師艾麗絲。(歐新社)

嫌犯監獄照(mug shot)被視為是恥辱的留影、法律體系紅字象徵，通常反映出被拍攝者陰鬱嚴肅、困惑驚愕的面容，幾乎都毫無笑容，但喬治亞州富爾頓郡治安單位最新公布的照片卻非如此；它們是被控與前總統川普共謀推翻2020年大選的嫌犯監獄照，被控共謀者都面帶笑容，顯得異常歡快。紐約時報指出，他們的面部表情明確表達出同一態度：「蔑視」。

川普前律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)笑容滿面，喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)也是如此；川普的保釋擔保人哈爾(Scott Hall)看來忍俊不住；被控兜售選舉陰謀論的選舉律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)表情介於微笑和皺眉之間。

被控同謀的川普夥伴們，在刑事司法系統與歷史鏡頭下力圖鎮靜，似在彰顯他們在扮演一場非凡政治大戲的配角。艾利斯還在網路發表自己的監獄照，並引用「內心正直的人，應當歡呼」，描述自己被起訴是不公平的政治迫害。

紐時指出，社群媒體時代的現代政治本質就是一場創造、控制和定義視覺圖像的戰爭。臉部特寫照片是1840年代比利時首創的實用身分識別方法，現已成鬥爭新戰線。

嫌犯監獄照基本上是將強者和弱者一視同仁置於同一鏡頭下。川普之前在邁阿密和華府遭聯邦指控並立案時，未拍下這種照片，曾引發爭議。

與此同時，痴迷於信息傳遞的政治人物都將自己到案和拍下監獄照，看成是最終可影響法律結果的政治事件。2005年被控洗錢和共謀罪的眾院多數黨領袖湯姆·迪雷(Tom DeLay)、2011年被控違反競選財務法的前民主黨總統候選人愛德華茲(John Edwards) 以及2014年被控濫權的德州州長培瑞(Rick Perry)，面對警方拍下監獄照的鏡頭時，全都熱情微笑。這三位政治人物的訟案，最後都被撤銷罪名或推翻。

律師鮑威爾的監獄照表情介於微笑和皺眉之間。(路透)
律師鮑威爾的監獄照表情介於微笑和皺眉之間。(路透)
到案的被告，在警長辦公室拍下的監獄照，留下詭異笑容。圖為喬州共和黨黨部前主席沙弗...
到案的被告，在警長辦公室拍下的監獄照，留下詭異笑容。圖為喬州共和黨黨部前主席沙弗。(歐新社)

監獄 川普 眾院

上一則

政治素人拉馬斯瓦米辯論亮眼登熱搜 讚川普「最棒總統」

下一則

川普到案前 共和黨眾議員調查喬州郡檢 質疑政治動機

延伸閱讀

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵

一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵
即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持

即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持
喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷