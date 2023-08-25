喬州案川普共謀監獄照全在笑 紐時：表達蔑視

到案的被告，在警長辦公室拍下的監獄照，留下詭異笑容。圖為律師艾麗絲。(歐新社)

嫌犯監獄 照(mug shot)被視為是恥辱的留影、法律體系紅字象徵，通常反映出被拍攝者陰鬱嚴肅、困惑驚愕的面容，幾乎都毫無笑容，但喬治亞州富爾頓郡治安單位最新公布的照片卻非如此；它們是被控與前總統川普 共謀推翻2020年大選的嫌犯監獄照，被控共謀者都面帶笑容，顯得異常歡快。紐約時報指出，他們的面部表情明確表達出同一態度：「蔑視」。

川普前律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)笑容滿面，喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)也是如此；川普的保釋擔保人哈爾(Scott Hall)看來忍俊不住；被控兜售選舉陰謀論的選舉律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)表情介於微笑和皺眉之間。

被控同謀的川普夥伴們，在刑事司法系統與歷史鏡頭下力圖鎮靜，似在彰顯他們在扮演一場非凡政治大戲的配角。艾利斯還在網路發表自己的監獄照，並引用「內心正直的人，應當歡呼」，描述自己被起訴是不公平的政治迫害。

紐時指出，社群媒體時代的現代政治本質就是一場創造、控制和定義視覺圖像的戰爭。臉部特寫照片是1840年代比利時首創的實用身分識別方法，現已成鬥爭新戰線。

嫌犯監獄照基本上是將強者和弱者一視同仁置於同一鏡頭下。川普之前在邁阿密和華府遭聯邦指控並立案時，未拍下這種照片，曾引發爭議。