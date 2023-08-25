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政治素人拉馬斯瓦米辯論亮眼登熱搜 讚川普「最棒總統」

編譯陳韻涵／綜合24日電
印度裔的企業家拉馬斯瓦米被媒體一致認為在辯論中表現最好。 （Getty Images）
印度裔的企業家拉馬斯瓦米被媒體一致認為在辯論中表現最好。 （Getty Images）

38歲的政治素人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)在共和黨首場辯論中整體表現亮眼，讓經驗豐富的參選人相形失色，但少有跡象顯示他與其他參選人的民調支持率追得上前總統川普；拉馬斯瓦米在辯論中盛讚川普是「21世紀最棒的總統」，川普禮尚往來，在辯論後對拉馬斯瓦米「說出真相」表示感謝。

富裕的企業家拉馬斯瓦米初入政壇，在參與辯論的八位參選人中最不為選民所知，但他積極雄辯的表現令人畏懼，多次打斷經驗豐富的政治人物並與他們對峙。

拉馬斯瓦米似乎深諳觀眾喜好，選擇以激烈言論說道「氣候變遷是場騙局」，呼籲「向聯邦政府開戰」，並詢問觀眾「想要漸進式改革，還是一場革命」。 

拉馬斯瓦米另為川普辯護，形容川普為「21世紀最棒的總統」，並說「票選新世代解決國家問題的時候到了」。

辯論期間和結束之後，拉馬斯瓦米成為搜尋引擎Google上最熱搜的辯論候選人，受歡迎程度甚至超越當天空難失事的俄國傭兵組織首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)。

無黨派競選分析媒體「選舉內幕」(Inside Elections)總編輯岡薩雷斯(Nathan Gonzales)說：「我認為拉馬斯瓦米將自己的聲勢，拉抬到與從政許久的政治 人物和參選人一樣水準。我們要觀察，選民聽到關於他的更多消息後，是否會對他產生興趣。」

辯論之前，拉馬斯瓦米的全國民調中支持率持續攀升，直逼佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，兩人爭奪共和黨二哥地位，但仍遠落後川普。

反觀德桑提斯辯論當晚的表現令人失望，主要關注他作為佛州州長的政績。共和黨戰略專家海耶(Doug Heye)形容，「德桑提斯(的氣勢)似乎有點消失了。」

拉馬斯瓦米的競選團隊表示，拉馬斯瓦米24日仍會留在辯論舉辦地密爾瓦基，參與共和黨全國委員會(RNC)會議並發表演說，25日將轉往愛阿華州造勢，愛州是共和黨提名選戰的前哨站。

川普雖未出席辯論，但仍密切關注辯論情況。他24日透過社群媒體「真實社群」(Truth Social)讚揚拉馬斯瓦米，寫道：「真相個東西，讓拉馬斯瓦米在辯論中大獲全勝，感謝你維韋克(拉馬斯瓦米的名字)！」

川普在推文中附上影片連結，內容正是拉馬斯瓦米在辯論中形容川普為「21世紀最棒的總統」。

川普 共和黨 德桑提斯

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