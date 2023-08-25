我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

辯論期間卡爾森專訪川普瀏覽破億 凸顯右派媒體分歧

編譯廖振堯／綜合24日電
川普不參加共和黨的辯論，選擇接受卡爾森的專訪，在社群平台上播放，超過1.9億次的瀏覽。（歐新社）
川普不參加共和黨的辯論，選擇接受卡爾森的專訪，在社群平台上播放，超過1.9億次的瀏覽。（歐新社）

共和黨總統初選提名首場辯論23日晚間落幕，主辦的福斯新聞網(Fox News)雖取得不錯的收視率，但少了「流量保證」前總統川普，觀眾人數敗給他與福斯新聞前當家主播卡爾森(Tucker Carlson)的瀏覽破億的訪談，展現右翼媒體明顯的內部分歧。

富比世雜誌(Forbes)報導，市調公司尼爾森(Nielsen)整理的隔夜收視數據顯示有1280萬名觀眾收看今年的首場總統辯論，成為年度收視率最高的非體育有線電視節目。這也比2016年由福斯新聞播出、川普也未參加的初選辯論略好，該場辯論吸引超過1200萬名觀眾。

此成績雖強勁，然而跟川普帶來的流量依舊相形見絀。川普2015年出席的初選辯論吸引2390萬名觀眾收看，不僅是電視史上收視率最高的總統初選辯論，也打破收視率記錄，是有線電視出現以來各類活動中收視率最高的節目之一。

川普今年選擇改跟卡爾森訪談，影片在辯論開始前率先發布到「X平台」(前為推特)上，目前已累積超過2.4億的觀看次數；擁有X平台的馬斯克(Elon Musk)亦回覆此訪談，稱「跟媒體過濾後比起來，直接觀看(訪談)非常有意思」。不過觀看數並不直接等於觀眾數，僅意味著出現在動態中的次數，實際點擊並觀看影片的人數尚不清楚。

訪談中川普提到與福斯的關係，稱其為「一個對我不太友善的媒體」，跟他在2016年競選中的感受類似，「我一路跟他們鬥，到我勝選後他們才變友好。」

卡爾森的野心也不僅止於此，《華爾街日報》先前報導，他和前白宮顧問帕特爾(Neil Patel)正籌畫擴張社群媒體的節目模式，可能轉為訂閱制並與X平台合作等等，瞄準福斯新聞的右翼媒體第一把交椅：卡爾森離開福斯以來，黃金時段收視率雖下降，也面臨著Newsmax等右翼對手的競爭，仍是收視率最高的有線新聞頻道。

川普 華爾街 富比世

上一則

普里格津太自信？瓦格納高層同班機全滅 「他以為真被赦免」

下一則

政治素人拉馬斯瓦米辯論亮眼登熱搜 讚川普「最棒總統」

延伸閱讀

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵

一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵
即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持

即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持
喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷