辯論期間卡爾森專訪川普瀏覽破億 凸顯右派媒體分歧

川普不參加共和黨的辯論，選擇接受卡爾森的專訪，在社群平台上播放，超過1.9億次的瀏覽。（歐新社）

共和黨總統初選提名首場辯論23日晚間落幕，主辦的福斯新聞網(Fox News)雖取得不錯的收視率，但少了「流量保證」前總統川普 ，觀眾人數敗給他與福斯新聞前當家主播卡爾森(Tucker Carlson)的瀏覽破億的訪談，展現右翼媒體明顯的內部分歧。

富比世 雜誌(Forbes)報導，市調公司尼爾森(Nielsen)整理的隔夜收視數據顯示有1280萬名觀眾收看今年的首場總統辯論，成為年度收視率最高的非體育有線電視節目。這也比2016年由福斯新聞播出、川普也未參加的初選辯論略好，該場辯論吸引超過1200萬名觀眾。

此成績雖強勁，然而跟川普帶來的流量依舊相形見絀。川普2015年出席的初選辯論吸引2390萬名觀眾收看，不僅是電視史上收視率最高的總統初選辯論，也打破收視率記錄，是有線電視出現以來各類活動中收視率最高的節目之一。

川普今年選擇改跟卡爾森訪談，影片在辯論開始前率先發布到「X平台」(前為推特)上，目前已累積超過2.4億的觀看次數；擁有X平台的馬斯克(Elon Musk)亦回覆此訪談，稱「跟媒體過濾後比起來，直接觀看(訪談)非常有意思」。不過觀看數並不直接等於觀眾數，僅意味著出現在動態中的次數，實際點擊並觀看影片的人數尚不清楚。

訪談中川普提到與福斯的關係，稱其為「一個對我不太友善的媒體」，跟他在2016年競選中的感受類似，「我一路跟他們鬥，到我勝選後他們才變友好。」

卡爾森的野心也不僅止於此，《華爾街 日報》先前報導，他和前白宮顧問帕特爾(Neil Patel)正籌畫擴張社群媒體的節目模式，可能轉為訂閱制並與X平台合作等等，瞄準福斯新聞的右翼媒體第一把交椅：卡爾森離開福斯以來，黃金時段收視率雖下降，也面臨著Newsmax等右翼對手的競爭，仍是收視率最高的有線新聞頻道。