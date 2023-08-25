我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

川普喬州到案 監獄照曝光 20萬交保：司法鬧劇

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普24日晚間到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下史無前例的刑事檔案照(mug shot)，牆上有警長的警徽。（路透）
前總統川普24日晚間到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下史無前例的刑事檔案照(mug shot)，牆上有警長的警徽。（路透）

前總統川普涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭犯罪起訴，24日晚間7點35分在向富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案，與今年遭起訴的另外三個訴訟不同，川普在喬州到案程序除了按指紋外，也拍攝了監獄照（mug shot)，整個到案程序僅20分鐘的手續結束後；他形容遭起訴是「司法鬧劇」。

根據獄方紀錄，川普髮色為金色，身高6呎3吋，體重215磅，比2018年白宮醫師公布紀錄減輕24磅。上周遭到起訴之後，川普與此案絕大多數被告均已與檢方取得協議交保(consent bond)，川普交保金額為20萬元。

川普24日下午搭乘私人專機從新澤西州紐瓦克(Newark)出發，抵達亞特蘭大機場之後乘車由警方護送抵達郡立監獄。歷時約20分鐘的到案手續完成後，川普交保離開，直奔機場。川普在停機坪對媒體發表檢短談話辯稱自己沒有做錯任何事，並形容喬州起訴案是「司法鬧劇」(travesty of justice)。

富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)先前表示，希望川普與另外18名被告能在9月初過堂，所有被告開審日期則訂於10月23日。川普遭控13項重罪罪名包括觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。

參與「冒牌選舉人」計畫密謀干預選舉人票確認過程而遭起訴的川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)，本周向法院提出加速審理動議。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)24日裁定，切斯布羅開審日期為10月23日，但這個日期目前並不適用於其他被告。華爾街日報分析，開審日期可能因為某些審前動議而更改。

川普到案前夕新聘請的亞特蘭大知名刑事辯護律師薩多(Steven Sadow)，24日向法院提出動議反對威利斯提出的審案時程表安排，並要求與切斯布羅分開受審。

前白宮幕僚長梅杜斯到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下刑事檔案照。（路透）
前白宮幕僚長梅杜斯到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下刑事檔案照。（路透）

遭到兩項罪名起訴的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)24日到案後以10萬元交保。

喬州北區聯邦區域法院法官瓊斯(Steve Jones)28日將審理梅杜斯聲請轉交聯邦法院裁決的動議。前司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)、喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)也提出相同要求。

前紐約市長朱利安尼在23日到案，也在警長辦公室裡留下了史無前例的刑事檔案照。（路...
前紐約市長朱利安尼在23日到案，也在警長辦公室裡留下了史無前例的刑事檔案照。（路透）

川普 喬州 監獄

上一則

反制核汙水排海 中韓禁日水產進口 日促解禁

延伸閱讀

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵

一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵
即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持

即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持
喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷