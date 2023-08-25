川普喬州到案 監獄照曝光 20萬交保：司法鬧劇

前總統川普24日晚間到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下史無前例的刑事檔案照(mug shot)，牆上有警長的警徽。（路透）

前總統川普 涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭犯罪起訴，24日晚間7點35分在向富爾頓郡立監獄 (Fulton County Jail)到案，與今年遭起訴的另外三個訴訟不同，川普在喬州 到案程序除了按指紋外，也拍攝了監獄照（mug shot)，整個到案程序僅20分鐘的手續結束後；他形容遭起訴是「司法鬧劇」。

根據獄方紀錄，川普髮色為金色，身高6呎3吋，體重215磅，比2018年白宮醫師公布紀錄減輕24磅。上周遭到起訴之後，川普與此案絕大多數被告均已與檢方取得協議交保(consent bond)，川普交保金額為20萬元。

川普24日下午搭乘私人專機從新澤西州紐瓦克(Newark)出發，抵達亞特蘭大機場之後乘車由警方護送抵達郡立監獄。歷時約20分鐘的到案手續完成後，川普交保離開，直奔機場。川普在停機坪對媒體發表檢短談話辯稱自己沒有做錯任何事，並形容喬州起訴案是「司法鬧劇」(travesty of justice)。

富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)先前表示，希望川普與另外18名被告能在9月初過堂，所有被告開審日期則訂於10月23日。川普遭控13項重罪罪名包括觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。

參與「冒牌選舉人」計畫密謀干預選舉人票確認過程而遭起訴的川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)，本周向法院提出加速審理動議。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)24日裁定，切斯布羅開審日期為10月23日，但這個日期目前並不適用於其他被告。華爾街日報分析，開審日期可能因為某些審前動議而更改。

川普到案前夕新聘請的亞特蘭大知名刑事辯護律師薩多(Steven Sadow)，24日向法院提出動議反對威利斯提出的審案時程表安排，並要求與切斯布羅分開受審。

前白宮幕僚長梅杜斯到案，在富爾頓郡警長辦公室拍下刑事檔案照。（路透）

遭到兩項罪名起訴的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)24日到案後以10萬元交保。