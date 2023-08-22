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喬州推翻大選案 川普與法官達協議 24日到案將以20萬交保

記者顏伶如／綜合報導
川普的律師與法官已達成繳交20萬元保釋金的協議，川普會在周四到案，預計他將在監獄首次拍攝嫌犯檔案照片。（美聯社）
川普的律師與法官已達成繳交20萬元保釋金的協議，川普會在周四到案，預計他將在監獄首次拍攝嫌犯檔案照片。（美聯社）

涉嫌推翻2020年大選喬治亞州敗選結果上周遭大陪審團13項罪名起訴的前總統川普，21日透過社群媒體表示本周四（24日）將前往亞特蘭大的富爾頓郡立監獄到案；同一天，富爾頓郡高等法院法官麥考菲(Scott McAffee)裁定川普到案後將以20萬元交保；但法官也裁定，交保條件包括川普不得恐嚇或威脅此案任何證人，或私自接觸遭到起訴的另外18名共謀。

發文批檢方打壓大選

根據交保協議，川普不得與其他被告聯絡，除非透過律師；川普不得與其他被告做出任何性質的直接或間接威脅，包括在社群網站發文或轉貼他人發文。川普與18名被告都必須在25日中午之前抵達亞特蘭大到案。

這也將是川普被四次起訴，第四次到案。川普在貼文中說，「你相信嗎，我即將被捕。」

77歲的川普21日在社群網站高調發文證實，24日將向富爾頓郡立監獄報到，川普在貼文中指稱，檢方起訴是為了打壓他參加2024年總統大選。

恐首度拍嫌犯檔案照

共和黨總統初選辯論訂於23日舉行，但川普已經確定不會參加。

根據每日郵報報導，川普到案後將依照一般流程按指紋，可能將首度拍攝嫌犯檔案照片(mugshot)。

2被告律師交保金10萬

策畫「冒牌選舉人」計謀企圖幫忙川普推翻選舉結果的被告之一、前任川普選舉律師伊士曼(John Eastman)，交保金裁定為10萬元。同樣參與「冒牌選舉人」執行的川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)，交保金也是10萬元。

川普遭到喬州富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)起訴罪名包括觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)。法院對於類似案件審理過程頗為冗長，被告訴訟開銷相對可觀。

被告律師費用很可觀

由於擔任「冒牌選舉人」而成為被告的喬州科菲郡(Coffee County)共和黨部前任主委凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)，聲稱需要籌措50萬元律師費用，發動網路募款後只募得3645元。

交保協議公布前，川普21日上午在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，抨擊共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)沒能彈劾威利斯。

起訴書公布後的幾天，被告之一、川普競選律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)在推特發文抱怨為何「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)超級政治行動委員會沒有幫所有被告贊助律師費。

川普21日透過社群媒體表示24日將前往喬州亞特蘭大的富爾頓郡立監獄到案，日警方在...
川普21日透過社群媒體表示24日將前往喬州亞特蘭大的富爾頓郡立監獄到案，日警方在富爾頓郡監獄外加強戒備。（歐新社）

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