川普傳跳過黨內初選辯論 改線上對談福斯棄將卡爾森

川普將不參加共和黨下周舉行的總統參選人辯論。(美聯社)

前總統川普 近幾周一直在詢問助手、同事和集會群眾是否要參加首場共和黨 初選辯論，直到本周稍早他都營造要在23日最後一刻出乎意料露面的氛圍；不過多位知情人士透露，川普已決定跳過辯論，改為接受前福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)的線上專訪。

前福斯新聞主持人卡爾森。(Getty Images)

紐約時報報導，與他關係密切的人士幾個月來一直表示他不太可能參加前兩場共和黨辯論，這兩場辯論都是由共和黨全國委員會(RNC)贊助，川普決定跳過第一場辯論無疑是重重打臉委員會及主辦的福斯新聞。

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)私下曾敦促川普參加辯論，上個月甚至親自前往川普位於新澤西州 貝明斯特(Bedminster)高爾夫球私人度假村，試圖當面說服他。

福斯新聞高層和主播亦不斷公開和私下遊說川普出席辯論，但川普公開攻擊福斯、私下則對福斯大老闆梅鐸(Rupert Murdoch)表現敵意。即使如此，川普依然給福斯高層和主播留下「保持開放態度」的印象。

本月稍早，川普宴請福斯新聞主席華勒斯(Jay Wallace)、執行長史考特(Suzanne Scott)，據另兩位知情人士透露，兩人離開晚宴時相信川普很有可能會參加辯論。史考特亦曾前往貝明斯特度假村遊說川普。

川普是出名地反覆無常，17日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)上發表了一篇模稜兩可的貼文，留下改變心意的後路。川普稱他的民調遠遠領先於競爭對手，「(前總統)雷根沒有這樣做，其他人也沒有這樣做。人們知道我的紀錄，是有史以來最棒的之一，所以我為什麼要辯論呢？」

卡爾森採訪的具體時間和平台尚不清楚，雖然他已在今年4月離開福斯新聞、節目收攤，但專屬合約明年年底才結束，目前仍領福斯薪酬。此前多家媒體已報導川普競選團隊與卡爾森聯繫，雙方可能在辯論時推出同檔競爭節目。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點