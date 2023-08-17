挺川網友曝光喬州大陪審團個資 WSJ：檢方把川普當「黑幫頭目」偵辦

前總統川普。（路透）

前總統川普 等19人涉嫌企圖推翻2020年喬治亞州 大選結果，14日晚間遭喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)大陪審團起訴；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，大陪審團成員的身分、地址16日被川普支持者公布於經常發表暴力言論的偏激網站上。

報導指出，已有網友在挺川網路論壇上留言寫道：「這些陪審團員對川普總統做出不實起訴，等於為他們自己簽下了追殺令。」

川普支持者的動作，似也印證了華爾街日報16日的分析，川普等19人以觸犯喬州 州法「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)的起訴罪名，等於是把川普視為黑幫頭目，為川普與檢察官都帶來特殊挑戰。

華爾街日報報導，喬州州法是以1970年聯邦「勒索及貪汙組織犯罪法」為範本，法案條款賦予聯邦檢察官打擊黑幫的新利器，黑幫老大須為幫派成員犯罪情事承擔責任。包括紐約在內的聯邦檢察官，過去幾十年裡曾經援引「勒索及貪污組織犯罪法」整肅多個知名黑道家族及犯罪企業。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

報導指出，喬州版本的「勒索及貪污組織犯罪法」比聯邦法律範圍更廣，符合起訴門檻的犯行數量更多。

喬州迪卡爾布郡(DeKalb County)前區域檢察官弗萊明(Gwen Keyes Fleming)說，喬州「勒索及貪污組織犯罪法」讓檢察官能夠描述犯罪全貌，包括人、事、時、地、物及前因後果。

14日公布的起訴書裡列有大陪審團成員姓名，但沒有地址等其他個人資料；NBC在報導中並未公布網站名稱，避免大陪審團成員個資遭到進一步流傳，富爾頓郡區域檢察官辦公室則拒絕對媒體發表評論。

身為非洲裔女性的富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)提交起訴書之前曾遭到種族歧視威脅，並加強人身安全保護措施，檢察官辦公室某些員工得以改為遠距上班。

前任聯邦調查局(FBI)幹員、參院情報特別委員會(US Senate Select Committee on Intelligence)助理瓊斯(Daniel J. Jones)創立的無黨派研究團體「先進民主公司」(Advance Democracy, Inc.)，最早發現富爾頓郡大陪審團個資遭人在網路曝光。

瓊斯指出，普通公民履行民主功能義務卻被支持川普的極端主義份子鎖定並做出暴力威脅，問題變得越來越常見；他說，沒有任何保守派領袖出面譴責這些威脅言行，這些威脅則助長了現實世界的政治暴力，「真的很可恥」。

「先進民主公司」指出，大陪審團成員姓名、照片被人張貼於不同社群媒體，貼文中指稱陪審團成員過去曾在社群網站發文支持無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、民主黨籍喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)、前總統歐巴馬以及「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社會運動。