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喬州擬訂明年3月4日開審 撞共和黨初選「超級星期二」

記者顏伶如、編譯潘勛／綜合報導
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯16日表示，川普等被告受審日期暫定為明年3月4日。這個排期也剛好是共和黨初選進入高峰，屆時川普分身乏術。(美聯社)
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯16日表示，川普等被告受審日期暫定為明年3月4日。這個排期也剛好是共和黨初選進入高峰，屆時川普分身乏術。(美聯社)

前總統川普及另外18名親信涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果，遭喬州大陪審團以觸犯喬州敲詐勒索法等罪名起訴，檢方16日提交行程動議給法院，希望明年3月4日開審，但隔天剛好是「超級星期二」(Super Tuesday)共和黨多州初選同時登場的前一天。

喬州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)同時向法院提議，所有被告訂9月5日該周過堂。她同時下令以8月25日中午為期限，要求所有被告必須赴監獄辦理到案手續。

美聯社報導，從威利斯安排審案時程看來，川普等被告在未來幾周裡，要兩度前往喬州報到，首先是到案，然後則過堂。

前總統川普遭四大刑案纏身，各案明年逐一開審，屆時川普一邊出庭打官司，同時利用周末...
前總統川普遭四大刑案纏身，各案明年逐一開審，屆時川普一邊出庭打官司，同時利用周末四處全國競選，行程滿檔，分身乏術。(美聯社)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

威利斯提議的審案行程相對緊湊，但接下來可能因為眾多被告的審前攻防運作而變得複雜。被告之一、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)已向法院聲請將案件移交到聯邦法院審理。辯護律師指出，喬州檢察官指控的所有犯行，均發生於梅杜斯白宮幕僚長任內。

美聯社分析，從辯護律師的動作可以推測，梅杜斯將援引憲法，主張享有不受喬州檢察官起訴的豁免權；一般預料，川普與其他多名被告可能也循梅杜斯模式，要求將此案轉移到聯邦法院審理。

威利斯希望的開審期程，恰好與總統初選季時間點撞期。8月23日是共和黨初選首場辯論日，而25日便是喬州官司限令川普投案最後一天。28日川普律師團要返回華府，聯邦地方法官裘特康(Tanya Chutkan)打算聽審川普被控陰謀推翻2020年總統選舉結果一案，據此決定審判日。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普面臨四場官司，除競選造勢以外，還得一再出庭，他的2024年必定忙得不可開交，行程表塞得滿滿。

特別檢察官史密斯提出明年1月2日開始審判聯邦指控川普意圖推翻2020年選舉結果、教唆2021年國會暴亂案；此外，川普誹謗專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)名譽案，定明年1月15日開庭，與愛阿華州黨團會議選舉同一天。

新罕布夏州黨初選暫訂明年1月23日舉行，同月29日，川普與他三名最年長子女挨受害者集體控告詐欺的民事訴訟開庭。

明年2月，共和黨進行內華達、南卡羅來納及密西根三州黨內初選。3月5日是超級星期二，14州辦黨內初選，同月25日，封口費案開庭。5月20日，密件案開庭。

川普 喬州 共和黨

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