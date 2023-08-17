我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

自己害自己？川普推文成為喬州檢方「煽動證據」

編譯潘勛／綜合16日電
喬州富爾頓郡檢方起訴書使用大量川普前總統在2020年12月到2021年1月之間，許多公開的推文，內容多與喬州查票有關。圖為眾院國會暴動調查特別委員會召開調查聽證時，展示川普的推文內容。(Getty Images)
喬州富爾頓郡檢方起訴書使用大量川普前總統在2020年12月到2021年1月之間，許多公開的推文，內容多與喬州查票有關。圖為眾院國會暴動調查特別委員會召開調查聽證時，展示川普的推文內容。(Getty Images)

喬治亞州檢方指控前總統川普及其18名盟友陰謀想推翻喬州2020年選舉結果，頻頻援用川普在社媒推特(Twitter)貼文，來支持他們指控的勒索罪名；另一方面，法院檔案指出，推特(現在已改名X)反抗，不讓聯邦檢方取得川普推特帳號資訊，法官認為此舉是推特老闆馬斯克試圖取悅川普。

華盛頓郵報指出，喬州官司是川普卸職以來，被起訴的第四件案子，喬州本案與其他三起起訴一樣，援用一堆電話、集會及不實聲明來提出指控，但比起其他案件，喬州檢方更使用川普自己發的推文來指控他，認為那十多條推文就是「蓄意」之舉，想「遂行其陰謀」。

富爾頓郡(Fulton County)地區檢察官威利斯(Fani Willis)14日晚間指出，依喬州州法，光依那些發文本身不必然就犯罪，但起訴書指出，至少12條川普的推文，在2020年11月選舉到2021年1月6之間，以川普的推特帳號@RealDonaldTrump貼出，是配合更廣大的行動，想強迫喬州官員甚至川普的副總統潘斯，去做貪腐之舉，助川普推翻選舉結果。

喬州富爾頓郡檢方起訴書使用大量川普前總統在2020年12月到2021年1月之間，...
喬州富爾頓郡檢方起訴書使用大量川普前總統在2020年12月到2021年1月之間，許多公開的推文，內容多與喬州查票有關。圖為眾院國會暴動調查特別委員會召開調查聽證時，展示川普的推文內容。(Getty Images)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

有些推特貼文比其他則煽動性質更強，只是起訴書援引川普2020年12月3日起一系列對選舉所撒的謊，還有他呼籲官員助他推翻選舉結果，作為罪證。起訴書指出，當天由帳號發了一則推文寫道，「哇！爆炸性證詞此刻在喬治亞州出現。大型計票室由民主黨擔任計票員，同時共和黨人被迫離開。還有很多罪證快要浮現，但光這一條就足以輕易贏下喬州！」川普宣稱的挑人計票根本是無稽之談。

川普帳號同日接下來發文也無根據地說，「喬治亞有人被抓到夾帶數量龐大的選票，再塞進『投票』機器」。那則推文還標列「喬治亞的坎普幹得好！」(Great job @BrianKempGA!)，意指喬州州長坎普(Brian Kemp)，但坎普反駁川普的說法，指州內並沒有發生選舉舞弊。

法院新公布文件指出，現改稱X的推特一直拒絕交出川普個人的直接訊息及其他通訊，致聯邦地區法官郝爾(Beryl Howell)2月7日在聽證會上懷疑馬斯克是否有不可告人動機。

郝爾問道：「這是因為執行長(指馬斯克)想討好前總統嗎？」在另個時間點，郝爾指出，推特曾把川普踢出該社媒一段時間，現在是否想彌補那件事，想讓川普覺得自己特受歡迎，再回去使用推特？

川普 推特 喬州

上一則

軍事對話中斷之際 美主持印太國防首長會 中也派人參加

下一則

野火來襲警報未響 夏威夷官員：啟動反而「更危險」

延伸閱讀

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率
遭喬州大陪審團起訴 川普下一步：拖慢速度？

遭喬州大陪審團起訴 川普下一步：拖慢速度？
CNN分析：川普親信喬州遭起訴面臨司法代價風險高

CNN分析：川普親信喬州遭起訴面臨司法代價風險高
共謀遭起訴、強調不實陳述…華郵分析喬州起訴川普4重點

共謀遭起訴、強調不實陳述…華郵分析喬州起訴川普4重點

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57
中華民國副總統賴清德過境美國，美方沒有破格接待，盡力避免區域局勢動盪。圖為解放軍南昌艦在去年10月與俄羅斯舉行聯合軍演。（中新社）

新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

2023-08-12 05:23

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下