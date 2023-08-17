自己害自己？川普推文成為喬州檢方「煽動證據」

喬州富爾頓郡檢方起訴書使用大量川普前總統在2020年12月到2021年1月之間，許多公開的推文，內容多與喬州查票有關。圖為眾院國會暴動調查特別委員會召開調查聽證時，展示川普的推文內容。(Getty Images)

喬治亞州檢方指控前總統川普 及其18名盟友陰謀想推翻喬州 2020年選舉結果，頻頻援用川普在社媒推特 (Twitter)貼文，來支持他們指控的勒索罪名；另一方面，法院檔案指出，推特(現在已改名X)反抗，不讓聯邦檢方取得川普推特帳號資訊，法官認為此舉是推特老闆馬斯克試圖取悅川普。

華盛頓郵報指出，喬州官司是川普卸職以來，被起訴的第四件案子，喬州本案與其他三起起訴一樣，援用一堆電話、集會及不實聲明來提出指控，但比起其他案件，喬州檢方更使用川普自己發的推文來指控他，認為那十多條推文就是「蓄意」之舉，想「遂行其陰謀」。

富爾頓郡(Fulton County)地區檢察官威利斯(Fani Willis)14日晚間指出，依喬州州法，光依那些發文本身不必然就犯罪，但起訴書指出，至少12條川普的推文，在2020年11月選舉到2021年1月6之間，以川普的推特帳號@RealDonaldTrump貼出，是配合更廣大的行動，想強迫喬州官員甚至川普的副總統潘斯，去做貪腐之舉，助川普推翻選舉結果。

喬州富爾頓郡檢方起訴書使用大量川普前總統在2020年12月到2021年1月之間，許多公開的推文，內容多與喬州查票有關。圖為眾院國會暴動調查特別委員會召開調查聽證時，展示川普的推文內容。(Getty Images)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

有些推特貼文比其他則煽動性質更強，只是起訴書援引川普2020年12月3日起一系列對選舉所撒的謊，還有他呼籲官員助他推翻選舉結果，作為罪證。起訴書指出，當天由帳號發了一則推文寫道，「哇！爆炸性證詞此刻在喬治亞州出現。大型計票室由民主黨擔任計票員，同時共和黨人被迫離開。還有很多罪證快要浮現，但光這一條就足以輕易贏下喬州！」川普宣稱的挑人計票根本是無稽之談。

川普帳號同日接下來發文也無根據地說，「喬治亞有人被抓到夾帶數量龐大的選票，再塞進『投票』機器」。那則推文還標列「喬治亞的坎普幹得好！」(Great job @BrianKempGA!)，意指喬州州長坎普(Brian Kemp)，但坎普反駁川普的說法，指州內並沒有發生選舉舞弊。

法院新公布文件指出，現改稱X的推特一直拒絕交出川普個人的直接訊息及其他通訊，致聯邦地區法官郝爾(Beryl Howell)2月7日在聽證會上懷疑馬斯克是否有不可告人動機。

郝爾問道：「這是因為執行長(指馬斯克)想討好前總統嗎？」在另個時間點，郝爾指出，推特曾把川普踢出該社媒一段時間，現在是否想彌補那件事，想讓川普覺得自己特受歡迎，再回去使用推特？