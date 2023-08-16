我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

喬州案起訴書提早洩露 遭批未審先判 法院辯稱測試系統

編譯潘勛／綜合15日電
喬州法院與富爾頓郡地檢處14日晚公布起訴前總統川普等19人的98頁起訴書。圖為首頁列出川普等被告姓名與被起訴的罪名。(路透)
喬州法院與富爾頓郡地檢處14日晚公布起訴前總統川普等19人的98頁起訴書。圖為首頁列出川普等被告姓名與被起訴的罪名。(路透)

喬治亞州富爾頓郡法院書記處15日承認，疑似川普遭起訴的刑事罪名表雖14日便貼上網，但文件是「虛構的待審案件表」；川普當時還未被正式起訴，因此其法律團隊聲稱本案自始便受汙染，檢方行為不當，但專家表示，此舉影響不大，川普團隊競選時雖可用來攻擊檢方，但對案件審理不會有影響。

美聯社報導，書記處表示，還上任不到兩個月的書記官切‧亞歷山大(Che Alexander)想「試運行」法院的公告系統，「看看輸入可能很大的起訴案時，會不會有問題」、「看似起訴書，但實則為虛構的待審案件表」；路透(Reuters)當天下午發現該表，便予報導，比大陪審團歸還檢方控告川普及其18個盟友的起訴書，要早幾個鐘頭。

該待審案件表列舉指控川普的13項罪名，與陪審團稍後發還的檢方起訴書一樣，文件上另列有案件編號，但與確實的起訴書並不相同。

川普及其法律團隊抓住此一疏失指稱，大陪審團還沒投票之前，起訴罪名已經定好了；其律師團隊得以鑽空子，在這件影響重大的案件伊始，便削弱檢方及書記處的公信力。

書記處在最新聲明中表示，亞歷山大「一曉得失誤」馬上拿下文件、「本處曉得此事孳生的困惑、一切法院公告的敏感性。本處仍將致力用最高的效率、準確及透明來運作」。

文件貼上網不久，川普的律師團隊業已表示，將主張檢方行為失當，「此事並非單純的行政出錯」，而是「具現本案自始就違反憲法，明目張膽、觸目盡是」。

川普的三名律師聯合聲明說，當天開展的事件駭人又荒謬，始於證人還沒作證、大陪審團員還沒推斷，就流出只是推測又不成熟的起訴書，終於地區檢察官無法做任何解釋，「鑑於出這麼大的錯，足見富爾頓郡檢察官辦公室顯然已決定，要強行、快速推動那份98頁的起訴書」。

喬治亞州立大學法學教授康寧漢(Clark Cunningham)表示，起訴書不是由大陪審團坐下來寫的，是檢方呈送的，按理14日早晨檢方就已寫好起訴書，沒有不對。

川普 喬治亞州 投票

上一則

2大致命傷 中國人行研判「通縮」惡化

下一則

重辦案細節 「工作狂」喬州檢察官威利斯：我拒絕失敗

延伸閱讀

「如組織犯罪」 川普等19人遭喬州起訴 5重點一次看

「如組織犯罪」 川普等19人遭喬州起訴 5重點一次看
喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看

喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看
川普遭起訴民調反攀升 狂撒募款訊息賺飽競選資金

川普遭起訴民調反攀升 狂撒募款訊息賺飽競選資金
川普準備反擊 下周將舉辦大型記者會回應喬州起訴

川普準備反擊 下周將舉辦大型記者會回應喬州起訴

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20

增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生

2023-08-10 08:58
來自美墨邊境的無證移民，已讓麻薩諸塞州不堪重負，州長莫拉‧希利宣布進入緊急狀態。(路透)

逾2萬無證客尋求庇護 麻州進入緊急狀態

2023-08-10 11:14

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多