喬州案起訴書提早洩露 遭批未審先判 法院辯稱測試系統

喬州法院與富爾頓郡地檢處14日晚公布起訴前總統川普等19人的98頁起訴書。圖為首頁列出川普等被告姓名與被起訴的罪名。(路透)

喬治亞州 富爾頓郡法院書記處15日承認，疑似川普 遭起訴的刑事罪名表雖14日便貼上網，但文件是「虛構的待審案件表」；川普當時還未被正式起訴，因此其法律團隊聲稱本案自始便受汙染，檢方行為不當，但專家表示，此舉影響不大，川普團隊競選時雖可用來攻擊檢方，但對案件審理不會有影響。

美聯社報導，書記處表示，還上任不到兩個月的書記官切‧亞歷山大(Che Alexander)想「試運行」法院的公告系統，「看看輸入可能很大的起訴案時，會不會有問題」、「看似起訴書，但實則為虛構的待審案件表」；路透(Reuters)當天下午發現該表，便予報導，比大陪審團歸還檢方控告川普及其18個盟友的起訴書，要早幾個鐘頭。

該待審案件表列舉指控川普的13項罪名，與陪審團稍後發還的檢方起訴書一樣，文件上另列有案件編號，但與確實的起訴書並不相同。

川普及其法律團隊抓住此一疏失指稱，大陪審團還沒投票 之前，起訴罪名已經定好了；其律師團隊得以鑽空子，在這件影響重大的案件伊始，便削弱檢方及書記處的公信力。

書記處在最新聲明中表示，亞歷山大「一曉得失誤」馬上拿下文件、「本處曉得此事孳生的困惑、一切法院公告的敏感性。本處仍將致力用最高的效率、準確及透明來運作」。

文件貼上網不久，川普的律師團隊業已表示，將主張檢方行為失當，「此事並非單純的行政出錯」，而是「具現本案自始就違反憲法，明目張膽、觸目盡是」。

川普的三名律師聯合聲明說，當天開展的事件駭人又荒謬，始於證人還沒作證、大陪審團員還沒推斷，就流出只是推測又不成熟的起訴書，終於地區檢察官無法做任何解釋，「鑑於出這麼大的錯，足見富爾頓郡檢察官辦公室顯然已決定，要強行、快速推動那份98頁的起訴書」。

喬治亞州立大學法學教授康寧漢(Clark Cunningham)表示，起訴書不是由大陪審團坐下來寫的，是檢方呈送的，按理14日早晨檢方就已寫好起訴書，沒有不對。