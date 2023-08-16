我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

共謀遭起訴、強調不實陳述…華郵分析喬州起訴川普4重點

記者顏伶如／綜合報導
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯(中)，14日晚舉行記者會，宣布起訴川普等19名被告，試圖推翻喬州2020大選結果。(美聯社)
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯(中)，14日晚舉行記者會，宣布起訴川普等19名被告，試圖推翻喬州2020大選結果。(美聯社)

華盛頓郵報15日報導，前總統川普涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果，14日晚間遭富爾頓郡(Fulton County)大陪審團起訴13項罪名，如果加上今年以來另外三件遭到起訴的官司，累計已達91項犯罪起訴。

川普在喬州遭起訴的四大重點包括：

一、總算有共謀也被起訴

川普涉嫌推翻2020年大選結果在8月1日遭到聯邦重罪起訴，特別檢察官史密斯(Jack Smith)雖在起訴書中指出還有六名共謀(co-conspirators)，卻沒有公布姓名，川普是唯一被告。

華郵分析，喬州起訴案除了川普之外，還有18名被告，被史密斯列為共謀的六人當中，有五人這次遭到起訴，包括前紐約市長、川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。聯邦檢察官出身的朱利安尼面臨13項罪名起訴。

其他曾被史密斯列為共謀但未遭到聯邦起訴的喬州被告，還有前司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)以及川普競選團隊訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、伊士曼(John Eastman)、切斯布羅(Kenneth Chesebro)。

報導指出，喬州檢察官可能對被告加強施壓，讓被告同意提供證據，甚至願意作證在喬州或聯邦訴訟當中指控川普，換取減刑與避免遭到聯邦起訴的機會。

二、強調不實陳述、違背公務員誓詞

對於聯邦檢察官指控川普煽動國會暴動，川普以言論自由為辯駁理由。但川普的辯護說詞到喬州可能行不通，因為喬州州法禁止對州府機關做出不實或造假陳述。「不實陳述」(false statement)在喬州起訴書中出現100多次。

起訴書指出，川普2021年1月2日打電話給共和黨籍喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要求「找出足夠選票」以便翻轉喬州敗選結果，等於是逼迫公職人員違背公務員誓詞。

三、指控犯行時間包括2021年1月6日之後

川普遭起訴的罪名當中，犯罪行為發生於2021年9月17日，已是卸任後八個月。川普寄信給拉芬斯伯格聲稱迪卡爾布郡(DeKalb County)有4萬3000張選票沒有如實計票，要求宣布選舉無效。

四、政治衝擊為何

與聯邦訴訟不同的是，喬州庭審應該開放電視轉播，比照眾院調查國會暴亂特別委員會去年舉行的系列聽證會。

喬州訴訟由於被告人數眾多，各種行程問題恐讓法院開審延到2024大選過後。被告接下來可能面臨聯邦訴訟，如果川普開始攻擊證人，恐將觸犯喬州證人恐嚇法。

川普 喬州 眾院

上一則

拜登將前往視察茂宜島 夏威夷世紀大火要點一次看

下一則

喬州檢方握王牌 RICO專對付組織犯罪 可納喬州以外罪行

延伸閱讀

「如組織犯罪」 川普等19人遭喬州起訴 5重點一次看

「如組織犯罪」 川普等19人遭喬州起訴 5重點一次看
喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看

喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看
川普遭起訴民調反攀升 狂撒募款訊息賺飽競選資金

川普遭起訴民調反攀升 狂撒募款訊息賺飽競選資金
川普準備反擊 下周將舉辦大型記者會回應喬州起訴

川普準備反擊 下周將舉辦大型記者會回應喬州起訴

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20

增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生

2023-08-10 08:58
來自美墨邊境的無證移民，已讓麻薩諸塞州不堪重負，州長莫拉‧希利宣布進入緊急狀態。(路透)

逾2萬無證客尋求庇護 麻州進入緊急狀態

2023-08-10 11:14

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現