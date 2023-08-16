共謀遭起訴、強調不實陳述…華郵分析喬州起訴川普4重點

喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯(中)，14日晚舉行記者會，宣布起訴川普等19名被告，試圖推翻喬州2020大選結果。(美聯社)

華盛頓郵報15日報導，前總統川普 涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果，14日晚間遭富爾頓郡(Fulton County)大陪審團起訴13項罪名，如果加上今年以來另外三件遭到起訴的官司，累計已達91項犯罪起訴。

川普在喬州 遭起訴的四大重點包括：

一、總算有共謀也被起訴

川普涉嫌推翻2020年大選結果在8月1日遭到聯邦重罪起訴，特別檢察官史密斯(Jack Smith)雖在起訴書中指出還有六名共謀(co-conspirators)，卻沒有公布姓名，川普是唯一被告。

華郵分析，喬州起訴案除了川普之外，還有18名被告，被史密斯列為共謀的六人當中，有五人這次遭到起訴，包括前紐約市長、川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。聯邦檢察官出身的朱利安尼面臨13項罪名起訴。

其他曾被史密斯列為共謀但未遭到聯邦起訴的喬州被告，還有前司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)以及川普競選團隊訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、伊士曼(John Eastman)、切斯布羅(Kenneth Chesebro)。

報導指出，喬州檢察官可能對被告加強施壓，讓被告同意提供證據，甚至願意作證在喬州或聯邦訴訟當中指控川普，換取減刑與避免遭到聯邦起訴的機會。

二、強調不實陳述、違背公務員誓詞

對於聯邦檢察官指控川普煽動國會暴動，川普以言論自由為辯駁理由。但川普的辯護說詞到喬州可能行不通，因為喬州州法禁止對州府機關做出不實或造假陳述。「不實陳述」(false statement)在喬州起訴書中出現100多次。

起訴書指出，川普2021年1月2日打電話給共和黨籍喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要求「找出足夠選票」以便翻轉喬州敗選結果，等於是逼迫公職人員違背公務員誓詞。

三、指控犯行時間包括2021年1月6日之後

川普遭起訴的罪名當中，犯罪行為發生於2021年9月17日，已是卸任後八個月。川普寄信給拉芬斯伯格聲稱迪卡爾布郡(DeKalb County)有4萬3000張選票沒有如實計票，要求宣布選舉無效。

四、政治衝擊為何

與聯邦訴訟不同的是，喬州庭審應該開放電視轉播，比照眾院 調查國會暴亂特別委員會去年舉行的系列聽證會。

喬州訴訟由於被告人數眾多，各種行程問題恐讓法院開審延到2024大選過後。被告接下來可能面臨聯邦訴訟，如果川普開始攻擊證人，恐將觸犯喬州證人恐嚇法。