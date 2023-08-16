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喬州檢方握王牌 RICO專對付組織犯罪 可納喬州以外罪行

編譯陳韻涵／綜合15日電
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯起訴前總統川普與18名被告，「勒索及貪污組織犯罪法」(RICO)將是籌碼之一。圖為富爾頓郡的標誌。(Getty Images)
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯起訴前總統川普與18名被告，「勒索及貪污組織犯罪法」(RICO)將是籌碼之一。圖為富爾頓郡的標誌。(Getty Images)

前總統川普與18名被告涉嫌推翻喬治亞州2020年大選結果，被控違反多項刑法，而喬州法專門對付組織犯罪的「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO Act，又譯『反黑連坐法』)，將所有不當行為串在一起。

有線電視新聞網(CNN)報導，RICO類似針對犯罪企業(criminal enterprises)的聯邦法律，允許檢察官在起訴書中列舉一系列犯罪行為，涵蓋發生在喬州以外地區，但可能為廣闊陰謀一環的活動。

遭RICO定罪的被告，可能加重判刑，而若檢察官希望從被告中尋找汙點證人或鼓勵被告接受認罪協議，RICO便是檢察官的籌碼之一。  

熟悉聯邦法的辯護律師懷特(Kenneth White)表示，「喬州的RICO與眾不同，容易舉證且經常被引用。」

對喬州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)而言，RICO是她慣用的王牌，用以治罪學校官員、幫派分子，以及饒舌歌手揚薩格(Young Thug)等音樂人。

威利斯2022年曾在一件幫派相關的案件中表示，「我之所以青睞RICO，是因為陪審團非常、非常明智，他們希望知道事情的始末，做出攸關人生的正確決定。此外，RICO是檢察官與執法人員用來敘述完整事件的工具。」

喬州檢察官14日在起訴書當中列出41項罪名，涉嫌企圖推翻2020年喬州敗選結果的川普與他的前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)都面臨13項罪名起訴。 

98頁的起訴書寫道，「這個企業(enterprise)是個持續運作的組織，其成員和夥伴作為持續運作的單位(unit)，共同追求企業目標。這個企業在喬治亞州富爾頓郡及其他地區，還有其他州運作，不侷限於亞利桑納州、密西根州、內華達州、新墨西哥州、賓州和威斯康辛州，以及哥倫比亞特區。」

檢察官表示，相關刑事指控包括：作偽證、提報虛假或造假文件、密謀冒領官員、破解電腦，以及試圖影響多位證人等，許多行為符合喬州甚至其他州的RICO規範。

喬州 喬治亞州 幫派

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