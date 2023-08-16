包括川普幕僚長、律師 喬州推翻大選案19被告罪名曝光

前總統川普被列為首要被告。(美聯社)

除了前總統川普 之外，還有18名被告也遭喬州 大陪審團起訴。喬州檢察官指出，川普前任律師朱利安尼(Rudy Giuliani)在喬州議會舉行多場聽證會，針對喬州選舉散布沒有根據的指控，還打算推舉16名共和黨 籍「冒牌選舉人」，幫忙川普改變在喬州敗選的結果。

喬州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)在起訴書中，也列出川普12則推特發文為證據。

朱利安尼遭控13項罪名包括違反喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違背公務員誓詞、提供不實陳述、密謀冒領公職官員、密謀偽造、密謀提交不實文件等。

前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)參與川普向喬州州務卿施壓要求「找出足夠選票」以翻轉投票結果的電話通話。川普選舉訴訟律師伊士曼(John Eastman)則是撰寫備忘錄，主張可透過副總統潘斯擋下國會確認選舉人票程序。

川普選舉律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)參與2020年11月在保守派律師伍德(Lin Wood)南卡羅來納州住家舉行的會議，討論如何在喬州等地推翻選舉結果。

前司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)草擬信件要求喬州官員召開臨時議會以改變選舉結果。

川普競選律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)至少為川普撰寫兩份法律備忘錄，聲稱潘斯有權註銷喬州與其他州的選舉人票。

喬州科菲郡(Coffee County)共和黨部主委凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)、喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)與前財務主席史提爾(Shawn Still)都是「冒牌選舉人」，連署聲稱川普在喬州勝選。川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)則是「冒牌選舉人」執行者。