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包括川普幕僚長、律師 喬州推翻大選案19被告罪名曝光

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普被列為首要被告。(美聯社)
前總統川普被列為首要被告。(美聯社)

除了前總統川普之外，還有18名被告也遭喬州大陪審團起訴。喬州檢察官指出，川普前任律師朱利安尼(Rudy Giuliani)在喬州議會舉行多場聽證會，針對喬州選舉散布沒有根據的指控，還打算推舉16名共和黨籍「冒牌選舉人」，幫忙川普改變在喬州敗選的結果。

喬州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)在起訴書中，也列出川普12則推特發文為證據。

朱利安尼遭控13項罪名包括違反喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違背公務員誓詞、提供不實陳述、密謀冒領公職官員、密謀偽造、密謀提交不實文件等。

前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)參與川普向喬州州務卿施壓要求「找出足夠選票」以翻轉投票結果的電話通話。川普選舉訴訟律師伊士曼(John Eastman)則是撰寫備忘錄，主張可透過副總統潘斯擋下國會確認選舉人票程序。

川普選舉律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)參與2020年11月在保守派律師伍德(Lin Wood)南卡羅來納州住家舉行的會議，討論如何在喬州等地推翻選舉結果。

前司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)草擬信件要求喬州官員召開臨時議會以改變選舉結果。

川普競選律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)至少為川普撰寫兩份法律備忘錄，聲稱潘斯有權註銷喬州與其他州的選舉人票。

喬州科菲郡(Coffee County)共和黨部主委凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)、喬州共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)與前財務主席史提爾(Shawn Still)都是「冒牌選舉人」，連署聲稱川普在喬州勝選。川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)則是「冒牌選舉人」執行者。

其他被告還有史密斯(Ray Smith)、契里(Robert Cheeley)、羅曼(Mike Roman)、李伊(Stephen Cliffgard Lee)、佛洛伊德(Harrison Floyd)、庫提(Trevian Kutti)、哈爾(Scott Hall)漢普頓(Misty Hampton)。

川普前私人律師朱利安尼遭控13項罪名。(美聯社)
川普前私人律師朱利安尼遭控13項罪名。(美聯社)
前白宮幕僚長梅杜斯被指參與川普向喬州州務卿施壓。(美聯社)
前白宮幕僚長梅杜斯被指參與川普向喬州州務卿施壓。(美聯社)

喬州 川普 共和黨

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