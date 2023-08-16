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遭喬州大陪審團起訴 川普下一步：拖慢速度？

編譯中心／綜合報導
前總統川普等19人被控企圖違法推翻喬治亞州2020年總統大選結果，14日遭喬州大陪審團起訴。（美聯社）
前總統川普等19人被控企圖違法推翻喬治亞州2020年總統大選結果，14日遭喬州大陪審團起訴。（美聯社）

前總統川普等19人被控企圖違法推翻喬治亞州2020年總統大選結果，14日遭喬州大陪審團起訴。路透整理這起刑事案件接下來的可能進展如下：

在喬治亞州，被告遭大陪審團起訴後會被傳訊，喬州富爾頓郡檢方下令川普等被告19日，在本月25日前向法院到案。已一此程序係指在法庭上正式宣讀罪名。被告也會被要求提出抗辯。川普的律師可向法庭請求放棄傳訊，他可以在不出庭的情況下提出無罪抗辯。

屆時也會確定能否交保。川普可能獲釋，但交換條件可能是他得承諾將返回受審，面對這些指控。

喬治亞州富爾頓郡警局局長拉巴特(Pat Labat)已表示川普會在被拘留時拍攝犯嫌刑事照。如果被告屆時未到案，警方可能進行拘捕。

審理時間有多久？

川普以利用法庭來拖延訴訟著稱，而且本案性質前所未見，衍生出的新法律問題可能進一步拖慢控方步調。

法律專家表示，拖延對川普可能有利，這位前總統正尋求讓共和黨提名他角逐2024年11月5日的總統大選。

川普可能會質疑控方，主張他們受到政治偏見驅使。

他可能會嘗試讓訴訟地點改到喬治亞州其他地方，主張富爾頓郡的陪審團候選者團員會對他有偏見。拜登當年在富爾頓郡拿下約73%的選票，當地居民多不支持川普。

審理會發生什麼？

挑選陪審團員的程序可能很冗長，因為很多人對川普抱持同情觀點，且陪審員必須對審判投注大量時間。何況光是挑選陪審團員可能可花好幾個月時間。

來自富爾頓郡的12名陪審員必須排除合理懷疑一致同意川普有罪，才能讓他在任一項罪名被定罪。若陪審團員無法達成無異議判決，法官可能宣布審理無效。

川普 喬治亞州 喬州

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