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喬州起訴川普等19人 限期10天到案否則逮捕

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普（左）第四度遭到起訴，這次罪名是企圖推翻2020年總統大選結果，起訴檢察官是威利斯（右），這次起訴也被視為對川普2024年大選最為不利的衝擊。(Getty Images)
前總統川普（左）第四度遭到起訴，這次罪名是企圖推翻2020年總統大選結果，起訴檢察官是威利斯（右），這次起訴也被視為對川普2024年大選最為不利的衝擊。(Getty Images)

前總統川普涉嫌推翻2020年大選喬治亞州落敗結果，14日晚間遭大陪審團13項罪名起訴，這是川普今年第四度遭起訴。檢方形容被告為「犯罪集團」(criminal enterprise)成員，企圖改變喬州合法選舉結果，要求被告必須在8月25日中午之前主動到案，否則逮捕。

喬州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)在起訴書中列出18名被告，共計涉嫌41項重罪，川普前任律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)都包括在內，他們在多項案件中都逃過起訴。

法新社報導，威利斯表示，已向川普與其他被告發出逮捕令，他們必須在8月25日之前「主動到案」。她並要求庭審排在接下來的6個月內。

陪審團同意以13項罪名起訴前總統川普。(路透)
陪審團同意以13項罪名起訴前總統川普。(路透)

根據喬州法規，如果被告在8 月依喬州法律要求快速審判，則審判必須在10月31日前開始。如果速審要求是在8 月後，但在11 月前提出，則審判必須在2024 年1月1日前開始。

共和黨選舉策略專家認為，川普接連被起訴並不會影響川普在共和黨初選遙遙領先的地位。亞利桑納州共和黨選舉專家塞奇克(Brian Seitchik)說，不管川普被起訴幾次，不論起訴內容，川普民調支持度都不受影響。

民調網站FiveThirtyEight分析，共和黨初選選民或許不在乎川普遭到起訴，到了大選時狀況則將變得不同，為選舉投入變數。

紐約時報分析，喬州起訴案五大看點包括：

1.川普遭到喬州州法起訴

喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)允許檢方將不同被告的多種犯罪行為拼湊在一起，指控被告之間為了達到共同犯罪目標而彼此串通。起訴書指出，川普等人犯罪目標就是協助川普奪取政權。

2.朱利安尼、梅杜斯被告

前紐約市長、川普的前私人律師朱利安尼，被喬州檢察官列入19名起訴名單，也是朱利安...
前紐約市長、川普的前私人律師朱利安尼，被喬州檢察官列入19名起訴名單，也是朱利安尼第一次被以「共謀」推翻2020年大選結果被起訴。（美聯社）

身為前總統川普重要參謀，前白宮幕僚長梅杜斯和朱利安尼首度被起訴，最受矚目。（路透...
身為前總統川普重要參謀，前白宮幕僚長梅杜斯和朱利安尼首度被起訴，最受矚目。（路透）

多名川普競選團隊律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、伊士曼(John Eastman)、切斯布羅(Kenneth Chesebro)、珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)都被成被告，威利斯辦公室調查被告犯行包括密西根州、亞利桑納州、賓州等。威利斯說，打算讓19人同時受審。

3.起訴罪名可分不同類別

第一類罪名與散布沒有根據的選舉舞弊論有關，例如朱利安尼2020年12月舉行聽證會的發言。第二類罪名則與喬州自行推舉「冒牌選舉人」有關，檢方指出，被告打算派出「冒牌選舉人」前往國會，逕行為川普投下選舉人票。第三類罪名則與密謀破壞投票機、盜取科菲郡(Coffee County)投票機的選民數據有關。

4.川普被限期8/25前到案

川普必須在8月25日中午之前抵達富爾頓郡到案，屆時將與一般被告一樣拍攝嫌犯建檔照片。

5.川普質疑檢察官動機

起訴消息曝光後，川普痛批威利斯是為了私人政治利益而起訴。

川普涉嫌推翻2020年大選喬治亞州落敗結果遭起訴，這是川普今年第四度被起訴。(路...
川普涉嫌推翻2020年大選喬治亞州落敗結果遭起訴，這是川普今年第四度被起訴。(路透)

川普 喬州 共和黨

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