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喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看

中央社亞特蘭大15日綜合外電報導
前總統川普被控企圖違法推翻喬治亞州2020年總統大選結果。(Getty Images)
前總統川普被控企圖違法推翻喬治亞州2020年總統大選結果。(Getty Images)

前總統川普被控企圖違法推翻讓拜登入主白宮的喬治亞州2020年總統大選結果，昨天遭到大陪審團起訴。路透社整理這起刑事案件接下來的可能進展如下：

下一步為何？

在喬治亞州，被告遭大陪審團（grand jury）起訴後會被傳訊，此程序係指在法庭上正式宣讀罪名。被告也會被要求提出抗辯。川普的律師可向法庭請求放棄傳訊，他可以在不出庭的情況下提出無罪抗辯。

屆時也會確定能否交保。川普可能獲釋，但交換條件可能是他得承諾將返回受審，面對這些指控。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）警長拉巴特（Pat Labat）這個月告訴當地媒體，川普會在被拘留時拍攝嫌犯大頭照。

審判時間有多久？

川普以利用法庭來拖延訴訟著稱，而且本案性質前所未見，衍生出的新法律問題可能進一步拖慢控方步調。

法律專家表示，拖延對川普可能有利，這位前總統正尋求讓共和黨提名他角逐2024年11月5日的總統大選。

川普可能會質疑控方，主張他們受到政治偏見驅使。

他可能會嘗試讓訴訟地點改到喬治亞州其他地方，主張富爾頓郡的小陪審團候選者（jury pool）會對他有偏見。拜登當年在富爾頓郡拿下約73%的選票。

若案件進入審判會發生什麼事？

挑選小陪審團的程序可能很冗長，因為很多人對川普抱持同情觀點，且陪審員必須對審判投注大量時間。以饒舌歌手揚薩格（Young Thug）在亞特蘭大進行中的審判程序為例，光是挑選陪審團就花了好幾個月。

來自富爾頓郡的12名陪審員必須排除合理懷疑一致同意川普有罪，才能讓他在任一項罪名被定罪。若陪審團無法達成無異議判決，法官可能宣布審判無效。

川普若被定罪，他可能會主張結果與證據互相矛盾，或是違反法律，藉此試圖尋求新的審判。

川普 喬治亞州 拜登

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