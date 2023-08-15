喬州檢祭出「RICO」殺手鐧 川普這次插翅難逃？

喬治亞州14日舉行首次川普影響選舉案聽證，川普面臨第四次的刑事起訴。（歐新社）

喬治亞州 檢方可能動用專門對付組織犯罪的「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO Act或RICO)，前總統川普 恐插翅難逃連帶責任。

華盛頓郵報報導，試圖推翻該州2020年選舉結果的川普及其盟友很快將面臨喬州 最嚴格的其中一項州法指控；此法讓檢察官得以結合多項控罪，聯合判處被告最高20年徒刑。

聯邦版本的RICO在1980年代被用來起訴黑幫老大，黑幫老大通常不是直接犯罪者，卻是大計畫的主謀。

喬治亞州立大學法學教授昆寧漢(Clark Cunningham)表示：「RICO允許綜合考量諸多不同罪證，彙整成一條非常嚴重的刑事指控。」

富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)負責調查川普是否試圖推翻該州2020年選舉結果，大陪審團14日、15日聽取證詞後，估計很快就會宣布對川普及其同謀的指控。

民主黨籍的威利斯啟動調查兩年半以來，強烈暗示將援引RICO治罪川普等被告。

威利斯去年接受華郵訪問時表示，此案適用RICO，因為此法「讓檢方得以告訴將完整的來龍去脈，告訴大陪審團」。

在許多方面，喬州是川普陣營試圖動用其權利，在投票後試圖推翻2020年大選結果的核心。

川普派盟友尋找喬州的選舉破綻，喬州州長、州務卿及其他資深幕僚等共和黨人公開談論川普支持者在選前收到的恫嚇威脅。

川普親自打電話告喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要他「找出足夠選票」以便翻轉在喬州敗選的結果。

喬州州立大學法學院副教授卡蘭‧莫里森(Caren Morrison)表示，川普是貫串全案的核心人物，如果少了他，整件事就說不通了，川普「目標明確，且盡其所能維持總統職權」，相關要件符合RICO的適用規範。

曾任檢察官的律師阿克曼(Nick Akerman)投書「亞特蘭大憲法報」(Atlanta Journal-Constitution)寫道，川普及其盟友涉嫌破壞權力和平轉移的行徑，「完全符合」喬州的RICO法。