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法官才禁發表「煽動言論」川普社群罵：有偏見、不公平

記者顏伶如／綜合報導
川普不理會法官的命令，發文抨擊法官。（歐新社）
川普不理會法官的命令，發文抨擊法官。（歐新社）

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，聯邦法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)日前已下達保護令，禁止川普陣營洩露檢方提供證據，並禁止川普發表煽動言論。然而，川普14日照樣在社群網站貼文，點名抨擊裘特康過去審理一名國會暴亂被告的發言「嚴重政治化」、「非常有偏見、非常不公平」。

雖然已被法官下令不得公開談論案情，但川普還是在自己的社群媒體大肆抨擊。
雖然已被法官下令不得公開談論案情，但川普還是在自己的社群媒體大肆抨擊。

法官裘特康下令川普不得公開談論案情，以免影響陪審團成員。（路透）
法官裘特康下令川普不得公開談論案情，以免影響陪審團成員。（路透）

雖然哥倫比亞特區聯邦地區法院法官裘特康11日在聽證庭訊中已下達保護令，但川普照樣在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文攻擊。特別檢察官史密斯(Jack Smith)辦公室發言人14日則拒絕針對此事發表評論。

裘特康11日在庭上表示，倘若有人針對此案發表煽動言論，她可能會讓案件速審速決，避免證人受到威脅恫嚇或陪審團成員受到誤導。

美國廣播公司(ABC)報導，保護令(protective orders)在刑事案件中屬於標準程序，目的在於避免機密訊息外洩而影響審判。

根據法院紀錄，俄亥俄州女子克莉絲汀‧普瑞歐拉(Christine Priola)遭控干預國會確認選舉人票程序而在去年認罪，裘特康2022年10月宣判時說道，攻擊國會大廈的民眾只效忠一人，不是效忠憲法，這些民眾「令人遺憾地無知」、「對這個國家而言並不是好典範，對民主原則來說也不是好典範」。

裘特康還說，群眾對單一個人盲目效忠，「這個人到現在依然逍遙法外」。

前聯邦檢察官魏斯坦恩(David Weinstein)分析，川普陣營想要撤換法官，拿裘特康以前審案發言來炒作，恐怕無濟於事。他說，裘特康言論並沒有越界。

目前為白領犯罪辯護律師的魏斯坦恩指出，川普似乎想要抹黑裘特康，把裘特康激怒到做出某些行動，如此一來川普就有了向法院要求撤換法官的藉口，「她要小心別上當了」。

川普 俄亥俄州 社群網站

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