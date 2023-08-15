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紐時訪調 新州保守小鎮挺川者：起訴是政治戲碼 但憂難勝選

編譯陳韻涵／綜合14日電

紐約時報本月訪查2016年和2020年投票支持前總統川普的20多名新罕布夏州小鎮艾爾頓(Alton)居民，這個保守小鎮的川普堅定支持者認為，當局對川普的訴訟都是政治戲碼，卻也坦言憂慮司法紛擾恐讓川普難以勝選。

紐時報導，川普背負的法律包袱讓人難以忽視，包括三項起訴、78項重罪，其中四項攸關密謀推翻2020年大選。

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)大陪審團本周將決定，川普涉嫌推翻2020年喬州選舉結果的罪名，但紐時訪查川普支持者的民意顯示，堅定支持者並未動搖，艾爾頓的共和黨人反而因此更加堅定挺川。

艾爾頓建築工人杉波(Roger Sample)說：「川普有很棒的機會，也做了很多事，卻也是個自戀的笨蛋，風險很高。」

杉波在當地速食店外受訪時，與一群男人喝著咖啡，其中大多數人認同他對川普的看法。

新罕布夏州僅少數地區的選民，像艾爾頓鎮居民一樣堅定支持川普；艾爾頓鎮是溫尼珀索基湖(Lake Winnipesaukee)南岸的保守派堡壘，居民約6000人。

川普2020年只拿下新罕布夏州兩個郡的勝利，而在艾爾頓鎮，他以62%的得票率擊潰拜登(37%)，落差近一倍。

許多人坦言依舊尊敬川普，但川普卻未能連任，這些選民對現任總統拜登政治方向的失望，讓他們審慎思考下次要投誰。

川普的勝選能力如今引人質疑，但圍繞川普的官司卻讓許多艾爾頓鎮居民同仇敵愾，甚至可能因此投票支持川普。

艾爾頓鎮共和黨人表示，比起法律訴訟，他們更擔心川普習慣在社群媒體或辯論中，說出不經大腦思考的言論，不僅引發爭議，並讓公眾進一步質疑他的領導能力。

川普2020年敗選及其後續應對方式，動搖選民信心，也影響選民選擇忽視川普作為的意願。

艾爾頓鎮69歲的密契爾(Brian Mitchell)表示，他希望川普能搭檔緊追在後的對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)參選。

密契爾認為，川普只有這樣才能得勝，「德桑提斯更政治正確，他不會失控」。

川普 新罕布夏州 拜登

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