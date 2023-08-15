喬州案複雜 川普若定罪…CNN：當選也難特赦自己

喬治亞州14日舉行首次川普影響選舉案聽證，川普面臨第四次的刑事起訴。（歐新社）

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)兩年多來調查前總統川普 及盟友涉嫌企圖推翻2020年喬州 敗選結果，一般預期近日之內會起訴多名被告，川普恐將面臨今年以來第四件犯罪起訴。

有線電視新聞網(CNN)14日分析，喬州案件與聯邦特別檢察官推翻2020年大選起訴案最大差異在於，如果川普被喬州法院定罪，即使後來贏得2024年總統大選，想要干預判決結果的難度也相當高，因為總統權限可以干預聯邦司法官司，但無法延伸到地方層級。

前聯邦檢察官馬瑞歐提(Renato Mariotti)日前接受CNN專訪時說，如果川普在喬州遭到定罪，即使再次當選總統，也無法幫自己特赦，就算共和黨 籍喬州州長坎普(Brian Kemp)想動用赦免權，同樣將遭遇困難，因為必須經由特赦委員會通過，因此喬州案件的程序較為複雜。馬瑞歐提說，到時候川普將無法下令喬州檢察官停止調查。

如果川普在2024年11月大選勝出，可能向法院主張對於州級法院訴訟擁有豁免權，到時候將衍生一連串釋憲司法攻防。CNN分析，川普可能採行的另一種策略為，透過新任命的司法部長下令特別檢察官史密斯(Jack Smith)停止調查。

調查「封口費」案的曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)以34項重罪起訴的川普，與喬州案件一樣不是聯邦層級，但CNN報導指出，喬州案件比「封口費」起訴影響更為深遠，因為喬州案件所指控的川普犯行，發生於川普總統任內，川普目前在共和黨2024年總統初選支持度一路領先，喬州更是2024年大選的重要決戰州之一。

川普陣營涉嫌在2020年大選過後推翻選舉結果而遭多項調查，喬州起訴可能是到目前為止檢察官指控犯行最為廣泛的案例。CNN報導，威利斯打算援引喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)，向法院舉證多名被告串通密謀犯罪。相較之下，史密斯截至目前為止僅起訴川普一人。