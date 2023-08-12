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推翻大選案 法官禁川普公開敏感證據 警告需盡快開審

編譯潘勛／綜合11日電
聯邦法官裘特康11日裁定，限定川普對案情的發言與接觸對象，以免影響陪審團的觀感。（路透）
聯邦法官裘特康11日裁定，限定川普對案情的發言與接觸對象，以免影響陪審團的觀感。（路透）

聯邦華府地區法院法官裘特康(Tanya Chutkan)11日為司法部起訴前總統川普陰謀推翻2020年總統選舉案，舉行首次聽證；法官對本案的敏感證據頒布保護令，禁止川普公布，川普雖在競選，不會對她的判決有任何影響，另表示任一方對本案煽惑言詞愈多，就愈需盡快開審，以免汙染陪審團。

華爾街日報(WSJ)報導，控辯雙方為川普及其法律團隊能取用、甚至公布多少本案資訊，展開言詞辯論，由裘特康聽審。裘特康表示，川普是刑案被告，跟其他任何被告一樣，都得設限，川普雖在打選戰，但不會對她就本案的判決，有絲毫影響，她決心把政治從本案排除。

川普律師勞洛(John Lauro)主張，司法部的目標，在干涉川普選總統的能力，但遭裘特康打斷；法官表示不接受此說，她未見任何證據指本案有政治動機。

11日的聽審焦點，在遞交給川普一方的證據，有多少能取用、公布。

聽審結束後，裘特康法官頒布長5頁的保護令，拒絕應檢方之請而下達廣泛禁令，不讓辯方揭露或散播任何檢方所得證據；但法官也拒絕川普律師團所要求，不容許他們把敏感證據，例如大陪審團謄本及證人證詞，都與法律顧問及志願律師分享。

法官限制證據只能公開給川普正式聘請來協助本案的人，理由在任由志願律師看見敏感證據，可能致使證據未經授權而洩露。

勞洛表示，川普在競選時可能要引用證據，才能充分為自己辯護，不受政敵攻擊。

裘特康法官回應說，本刑事案件有必要以正常的次序進行，保證證人以及審判流程的公正，如此意味著被告的言詞需有限制。

裘特康不時表達傾向愈快審理本案愈好；她警告控辯雙方對自己的公開發言要謹慎，另表示大陪審團有受汙染之虞，是本案快速付審的理由。

法官表示，任一方對本案愈是口發煽動言詞，都可能汙染陪審團或恫嚇證人，那麼推動本案審理就愈急迫，確保所挑選的陪審團能不偏不倚。

勞洛表示自己憂心太廣的保護證據命令，恐足以充當「藐視陷阱」，讓川普在不知情下違反法律條款。但他頻頻表示，審判之前，川普會遵守法官的裁決。

川普喜歡公開談論案情，被法官下令不得再任意對案情發言。（歐新社）
川普喜歡公開談論案情，被法官下令不得再任意對案情發言。（歐新社）

川普 司法部 華爾街

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