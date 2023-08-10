晚了3天交出川普帳號資料 推特被罰款35萬元

現在改名易主為「X」的社媒之前還為「推特」時，聯邦法官下令推特交出川普的紀錄，但推特未及時從命，被罰巨額大款。(Getty Images)

聯邦上訴法院9日公布的文件披露，調查川普 多宗案件的司法部 特別檢察官史密斯(Jack Smith)，今年1月取得聯邦地方法院批發的搜索令，搜查川普的推特 (現稱X)帳戶；推特雖在2月交出川普帳戶的信息，但較規定時間遲了3天，結果遭罰款35萬元。

特斯拉首席執行官馬斯克(Elon Musk)去年6月收購推特後，直到去年11月才把遭封鎖的川普帳戶解封。對於被指延遲交出川普推特帳戶信息而遭罰款，推特提出上訴，但聯邦上訴法院維持推特藐視法庭的判決。聯邦上訴法院在維持原判的同時，還概述了史密斯要搜查川普推特帳戶的信息，這是外界從不知道的。

聯邦上訴法院公開的裁決內容絕大部分涉及推特對交出川普帳戶信息的反應，而不是史密斯調查川普被指陰謀推翻2020大選結果的案件。

作為調查川普的一部分，史密斯今年1月17日獲得聯邦地方法院批出搜查令，因法院認為「有可能在川普推特帳戶內搜查到刑事犯罪證據」。

此外，地方法院「有合理的理由相信，假如向川普披露搜查令，將會危及正在展開的調查行動，因為這會給他機會銷毀證據、改變行為模式、又或通知同盟者。」

因此，搜查令要求推特提供與 @realDonaldTrump Twitter 帳戶(即川普在推特帳戶)相關的數據及記錄的同時，還禁止推特向任何人披露搜查令的存在或內容。

川普曾在他自己創辦的社交媒體Truth Social抗議，指司法部「秘密攻擊」他的推特帳戶，不讓他知道是對他的公民權利的重大打擊。但根據法律，涉及大陪審團的調查是保密的，因此嫌疑人不會知道檢察官的調查目標。

根據聯邦上訴法院公開的文件，也提供了對川普調查的一些背景，自2022年11月18 日以來，史密斯一直監督一項正在展開的刑事調查，這就是川普是否干擾2020年總統選舉後的權力和平移交。

因為川普在敗選後繼續使用他的推特帳戶，指責拜登偷竊選舉結果，這也是史密斯最新起訴川普四項罪名的核心內容。