秘密備忘錄曝川普2020年「冒牌選舉人」策略 想達成2個目標

新發現的檢方資料顯示，川普律師切斯布羅曾為川普擬了推翻大選的備忘錄，將對川普不利。圖為川普8日在新罕州造勢拉票。(Getty Images)

川普 陣營企圖透過「冒牌選舉人」推翻2020年大選結果的計謀從何而來，隨著前總統川普遭到聯邦犯罪起訴的起訴書曝光，外界終於得以窺得之前不曾曝光的川普競選團隊內部文件。

根據紐約時報取得的檢方資料，2020年12月6日的備忘錄中，記載了律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)提出的「冒牌選舉人」策略。切斯布羅從計畫一開始就坦承，自己建議的是「大膽且具有爭議的策略」，可能1月6日無法獲得採用，最後也可能遭到最高法院駁回。

不過，切斯布羅同時主張，即使「冒牌選舉人」策略的法律基礎終將站不住腳，運用策略還是可以達到兩個目標：有助於將輿論聚焦在大選舞弊的相關說詞，還能為川普競選團隊爭取到更多時間，希望川普陣營發動的選舉訴訟能夠勝利，撤銷拜登 勝選的選舉人票，並讓川普的選舉人票能夠增加。

紐約時報分析，川普盟友如何發明推翻大選結果的策略，這份備忘錄等於補上了到目前為止所有公開紀錄當中的空白部分。

根據川普競選團隊計畫，2020年12月中旬，「冒牌選舉人」將以擁有合法資格的姿態展開投票 程序，2021年1月6日副總統潘斯主持確認選舉人票結果時，則將把「冒牌選舉人」投票結果納入計算，而不使用拜登勝選的正牌選舉人投票結果。

備忘錄內容顯示，切斯布羅提議發動宣傳，向選民解釋為何拜登宣布勝選的幾州，會有支持川普的另一組選舉人出現。切斯布羅建議川普競選團隊聲稱，另行推派選舉人是一種「例行措施」，目的在於確保國會正確統計選舉人票，為將來法院或國會可能認定川普在這幾州勝出預做準備。

事實上，切斯布羅早在2020年11月便曾建議在威斯康辛州另行推派選舉人。

起訴書指出，這份備忘錄記錄著想要製造「假爭議」的犯罪密謀，故意擾亂拜登當選總統的選舉人票確認程序。