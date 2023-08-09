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川普抱怨出庭占時間 讓他明年沒空競選造勢

中央社／溫德漢姆8日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普今天猛烈抨擊威脅他競選總統的多項起訴，抱怨出庭將讓他在2024年多數時間裡都無法參加競選活動。

在4個月內被起訴第3次的川普，今天在新罕布什爾州演講中譴責「精神錯亂的」官員對他展開調查。川普遭控非法囤積國家安全機密文件、偽造商業記錄，以及不當意圖推翻選舉。

77歲的川普在共和黨總統提名戰中聲勢領先，他在無證據情況下指責總統拜登（Joe Biden）下令對他進行調查；川普說自己被調查，是因為他的民調數字表現出色。

川普今天在新罕布什爾州溫德漢姆（Windham）舉行群眾集會說：「我那腐敗的政治對手、狡猾的拜登，他怎麼能在我選情遙遙領先下對我進行審判，迫使我得花大把時間和金錢來對抗虛假的捏造指控與罪名，而不是花在競選活動上。」溫德漢姆是共和黨的大本營之一。

「這就是他們正在做的事，讓我必須說『我很抱歉，我今天不能去愛阿華州、不能去新罕布什爾州，因為我得坐在法庭上講一些有的沒的，因為他的司法部長指控我做了某些事。』這很糟糕。」

法新社報導，儘管川普與拜登的民調數字很接近，但頗具影響力的 「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站彙整6月以來14項主要民調，川普實際上只在其中2項勝出，拜登在8項民調中領先，兩人在另4項民調中平分秋色。

兩度遭彈劾的川普於本月2日再度被起訴，罪名是意圖推翻選舉。他的支持者在2021年1月6日闖入國會大廈掀起暴動，造成川普的4名支持者身亡。

這是川普4起刑事調查案中最嚴重的，並已產生數十項重罪指控，包括指控川普掩蓋對色情片女星的封口費，以及他在佛州私人海灘俱樂部存放機密文件危及國家安全。

目前，他的刑事庭審將於明年3月和5月開始，屆時正值競選活動的高峰期。

川普 民調 拜登

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