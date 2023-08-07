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川普又挫敗 告作家誹謗案 遭法官駁回無法立案

編譯尤寶琪／即時報導
川普(右)被控性侵案，在一審敗訴後，反控作家卡洛爾(左)誹謗，結果法官裁定無法立案。(Getty Images)
川普(右)被控性侵案，在一審敗訴後，反控作家卡洛爾(左)誹謗，結果法官裁定無法立案。(Getty Images)

前總統川普7日又吃訴訟敗仗，針對控他性侵的專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)所提出反訴誹謗案，遭聯邦法官駁回；法官表示川普無法證明卡洛爾說謊，因此反訴誹謗案無法成立。

曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)7日裁定，川普無法證實卡洛爾在陪審團判定川普性侵並誹謗卡洛爾，且裁定川普須賠償卡洛爾500萬元隔天，她於有線電視新聞網(CNN)上發表的聲明是虛假或至少「實質上不真實」，因此反訴不成立。

川普於6月根據卡洛爾在CNN提問的回應提起訴訟；卡洛爾在CNN訪問中被問及，陪審團判定川普性侵她而非如她所聲稱或為符合紐約法律所定義的強暴(rape)一事時，卡洛爾回答：「喔，但他的確那樣做了。」

法官在駁回川普反訴誹謗的裁定中指出：「沒錯，陪審團在卡洛爾對川普案的判決中認定，川普的確強暴了她，儘管是通過其他模式而非他的性器官；這也因此證實，在卡洛爾對他強暴指控的實質事實上對他不利。」

卡普蘭補充指出：「因此，川普的論點毫無道理可言；川普論述陪審團在『刑法』強暴問題上認定卡洛爾說法不實，即使她的陳述在專業刑法意義上是可以合理地解釋為『強暴』的論點毫無道理可言，這方面本法院現在對此不發表任何意見。」

法官在此之前也已拒絕川普重新審判的請求。

卡洛爾於2019年，針對在川普任職總統期間所發表的言論，提出了另一起誹謗訴訟，川普將於1月出庭接受此案審判；此案涉及法律問題，但依「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)所提出的訴訟，在5月進入審判階段，並判決川普須賠償卡洛爾500萬元。

此案審判正值總統初選選情高峰，川普同時還得為另外三項刑事起訴進行辯護；川普同時還針對陪審團和其他對他「不利」的裁決提出上訴。

川普 性侵 曼哈頓

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