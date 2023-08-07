潘斯證實「川普要我揚棄2020大選結果」 但無意出席作證指控

前副總統潘斯(前)6日證實前總統川普多次施壓要他揚棄2020年選舉結果。(美聯社)

前副總統潘斯(Mike Pence)6日證實，2021年國會山莊暴亂發生前，前總統川普 多次與他談話，施壓要他揚棄2020年選舉結果，他都筆記下來；目前他無意出席作證指控川普，但如果法律要求，他將履行法律職責，會說實話。

稱有留下筆記紀錄

國會山莊報(The Hill)報導，潘斯接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時表示，他有記筆記的習慣，尤其重大時刻，會在日曆紙上速寫下來；擔任副總統那四年，開會時他一般不做筆記，但鑒於2021年1月起，局勢變動，他寫下一些筆記，提醒川普對他說了什麼。

特檢官史密斯(Jack Smith)1日起訴川普，四項罪名指其2020年敗選後仍千百方計想留任總統，起訴書提到潘斯當時寫下、之前並未披露的筆記。

潘斯筆記指出，他會見川普時說，「就算是閣下的律師都說，我沒有權力把選舉人票擲回各州」，據說川普回應道，「沒關係，我較愛另個建議」，也就是副總統得單方面揚棄選舉人票。

潘斯受訪時表示，自己研習國家歷史，曉得建國先賢從未把權力給過任何人，可以選擇接受哪些選舉人票，又揚棄哪些；他對川普就這件事一貫如此，但當日川普一直鼓吹潘斯可退回選舉人票的觀點。

批川普想凌駕憲法

Politico政治網站報導，潘斯在同一節目上表示，自己沒計畫作證，但全國人民可以放心，「吾人都會守法」、「假如法律職責降臨，我們都得履行，說出實話」。

大陪審團調查川普2020年想顛覆選舉結果一案，潘斯一開始抗拒現身作證，但接獲史密斯的傳票 後，潘斯終於配合。

因為潘斯作證，目前成為矚目焦點，他趁機而上，想在共和黨 總統提名人選舉取得動能；他的選舉陣營已在販售印有「太老實」字樣的帽子及T恤；他另嚴詞責備川普及其盟友，說「任何人自命凌駕憲法，絕不該成為合眾國總統」。

潘斯的新招，逼得川普上社媒貼文，砲轟潘斯「已投靠黑暗面」、「我從未叫最近膽大妄為起來的潘斯把我置於憲法之上」、「他腦中有幻象，想擺出硬漢的模樣」。